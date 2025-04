Avvolgente, potente, in SCONTO: non lasciatevi scappare questo monitor extra large da gaming!

Se siete alla ricerca di un monitor gaming ultra wide che unisca prestazioni professionali e design immersivo, non potete lasciarvi sfuggire questa eccezionale offerta su Amazon. Infatti, l'AOC Agon 493UCX2 è disponibile al prezzo minimo storico di soli 728,27€, con uno sconto del 27% rispetto al prezzo consigliato di 999€. Un'occasione imperdibile per portare la vostra esperienza di gioco a un livello superiore.

AOC Agon 493UCX2, chi dovrebbe acquistarlo?

Il monitor AOC Agon 493UCX2 si distingue per il suo enorme display curvo da 49 pollici con risoluzione Dual QHD (5120x1440 pixel), offrendo un campo visivo equivalente a due monitor QHD affiancati. La curvatura da 1800R contribuisce a un'immersione totale, ideale per giochi di guida, simulatori o multitasking avanzato. Il pannello VA ad alto contrasto (3000:1) con luminosità di 400 cd/m² garantisce neri profondi e colori vivaci, supportando lo standard VESA DisplayHDR 400 per immagini dinamiche e brillanti.

Pensato per i gamer più esigenti, il 493UCX2 vanta una frequenza di aggiornamento di 165 Hz e un tempo di risposta di 1 ms MPRT, eliminando ogni sfocatura e ritardo nelle azioni più frenetiche. La tecnologia FreeSync Premium Pro assicura sessioni di gioco fluide, sincronizzando perfettamente il frame rate della GPU con il refresh del monitor. Inoltre, le funzioni Flicker Free e Low Blue Light proteggono la vista anche durante lunghe sessioni di gioco o lavoro.

Dal punto di vista della connettività, il monitor offre tutto ciò che serve: 3 porte HDMI 2.0, 1 DisplayPort 1.4, 1 USB-C con supporto Power Delivery da 65W e modalità DisplayPort Alt, oltre a 3 porte USB 3.2 per collegare periferiche. Completano la dotazione due altoparlanti integrati da 5W, un'uscita cuffie, la regolazione in altezza fino a 100 mm, compatibilità VESA 100x100 e base rimovibile.

Se desiderate il massimo in termini di qualità visiva, reattività e multitasking, AOC Agon 493UCX2 è la scelta perfetta. Approfittate ora del suo prezzo scontato su Amazon: è la miglior occasione per rivoluzionare la vostra postazione. Inolte, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori monitor gaming per ulteriori consigli.

