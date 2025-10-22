Avete mai sognato di esplorare la meravigliosa città feudale del Giappone e vivere le avventure avvincenti con i vostri personaggi preferiti? Allora, la Assassin's Creed Shadows Limited Edition è quello che fa per voi! Questa edizione esclusiva vi offre il gioco base, il pacchetto personaggio Sekiryū che include l'attrezzatura e le armi per Naoe, la Bestia Sekiryū e l'oggettino Dente del drago. Ottieni la possibilità di impersonare l'Assassina shinobi Naoe e il leggendario samurai Yasuke. Disponibile su Amazon a un prezzo di 49,90€ rispetto al prezzo originale di 79,99€, con uno sconto del 38%. Affrettatevi, l'offerta è soggetta a variazioni!

Assassin's Creed Shadows Limited Edition (Esclusivo to Amazon.it) (PS5), chi dovrebbe acquistarlo?

La Limited Edition di Assassin's Creed Shadows è pensata per tutti gli amanti dei videogiochi che desiderano immergersi in una realtà storica affascinante, come quella del Giappone feudale. Con le sue città castello, porti fiorenti, santuari silenziosi e paesaggi segnati dalle guerre, offre un'esperienza di gioco particolarmente coinvolgente. Di certo molto apprezzata da chi ama i titoli stealth ed è affascinato dalla figura del samurai e dello shinobi, con l'opportunità di impersonare i personaggi di Naoe e Yasuke e utilizzare i loro stili di gioco complementari.

Ma Assassin's Creed Shadows Limited Edition va oltre, riuscendo a soddisfare anche chi nutre passioni legate allo spionaggio e alla strategia. Infatti, costruire una rete di spie per scoprire le mosse dei propri bersagli e personalizzare il proprio rifugio shinobi aggiunge un elemento di profondità al gameplay. E' un prodotto pensato per quelli che amano i giochi d'azione uniti a elementi di strategia, offrendo anche diverse opzioni di personalizzazione. Che siate degli storici appassionati del brand Assassin's Creed o nuovi giocatori, Assassin's Creed Shadows Limited Edition rappresenterà sicuramente un'esperienza di gioco di alto livello.

Assassin's Creed Shadows Limited Edition è un gioiello videoludico dedicato a tutti gli appassionati della saga, ma anche a chi desidera vivere un'avventura immersiva nell'affascinante era del Giappone feudale. Questa edition limitata include il gioco base e il pacchetto carattere Sekiryū, arricchito da set di attrezzature e armi per Naoe e per la Bestia Sekiryū. Come Naoe, vi muoverete con furtività e agilità, mentre con Yasuke lotterete con forza e letale precisione. Avrete a disposizione una rete di spie per raccogliere informazioni e una base personalizzabile per addestrare le nuove reclute e costruire la vostra attrezzatura, interagendo con personaggi chiave.

Questa offerta rappresenta un'occasione imperdibile per i fan di Assassin's Creed e per tutti coloro che apprezzano giochi di strategia e avventura coinvolgenti e ricchi di dettagli. Con la vastità dei territori da esplorare, la personalizzazione disponibile e l'opportunità di vivere le storie emozionanti di Naoe e Yasuke, Assassin's Creed Shadows Limited Edition assicura un'esperienza di gioco completa e indimenticabile. Il tutto a un prezzo molto vantaggioso rispetto al costo originale. Immergetevi nel mondo di Assassin's Creed come non avete mai fatto prima.

