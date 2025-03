Amazon Music Unlimited, Audible e Kindle Unlimited GRATIS! Scopri come ottenerli!

In occasione della Festa delle Offerte di Primavera, Amazon propone un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati di lettura, musica e audiolibri. Dal 25 al 31 marzo 2025, potete attivare Kindle Unlimited con 2 mesi gratuiti, mentre fino al 30 aprile 2025 è disponibile una promozione per Audible gratis per 3 mesi. Inoltre, dal 19 marzo al 16 aprile 2025, è possibile provare Amazon Music Unlimited per 3 mesi a costo zero. Tre servizi, un’unica opportunità per arricchire il vostro tempo libero senza spendere nulla.

Kindle Unlimited: 2 mesi gratuiti per leggere senza limiti

Kindle Unlimited, la piattaforma perfetta per chi ama leggere ovunque, offre accesso illimitato a milioni di eBook, riviste e audiolibri su qualsiasi dispositivo: smartphone, tablet o Kindle. È il servizio ideale per chi desidera scoprire nuovi autori, approfondire generi diversi e godersi ore di lettura. Se non avete usufruito della promozione negli ultimi 36 mesi, potete attivare subito i 2 mesi gratuiti e cancellare quando volete, senza penali.

Audible: 3 mesi gratis per ascoltare audiolibri e podcast ovunque

Anche Audible, il servizio di Amazon dedicato agli audiolibri e ai podcast, partecipa alle offerte di primavera: dal 18 marzo al 30 aprile 2025, potete attivare 3 mesi gratuiti e ascoltare migliaia di contenuti senza limiti. Il catalogo comprende oltre 70.000 titoli, dai bestseller ai romanzi d’autore, dai thriller ai saggi, con produzioni esclusive come Harry Potter narrato da Stephen Fry e The Sandman di Neil Gaiman.

L'app Audible è compatibile con smartphone, tablet, PC e dispositivi Amazon Echo, e consente l'ascolto offline, ideale per viaggi, allenamenti o momenti di relax. Al termine del periodo promozionale, l’abbonamento si rinnova a 9,99€ al mese, ma potete disdire in qualsiasi momento senza costi aggiuntivi.

Amazon Music Unlimited: 3 mesi di musica illimitata in alta definizione

Non meno interessante è la promozione su Amazon Music Unlimited, il servizio di streaming musicale che offre oltre 100 milioni di brani in alta definizione e audio spaziale. Fino al 16 aprile 2025 potete provare 3 mesi gratis, ascoltando senza pubblicità e scaricando i brani per l’ascolto offline. Ideale per scoprire nuovi artisti, grazie a playlist personalizzate e suggerimenti intelligenti, Amazon Music include ora anche un audiolibro al mese grazie all'integrazione con Audible. Al termine della prova gratuita, l'abbonamento si rinnova a 10,99€ al mese.

Non lasciatevi sfuggire questa tripla opportunità gratuita per esplorare un mondo di letture, ascolti e musica senza limiti. Le promozioni hanno durata limitata: attivatele subito e approfittate del meglio di Amazon, a costo zero!

