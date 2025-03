Amazon Music Unlimited: 3 MESI GRATIS per una primavera a tutta musica!

In occasione della Festa delle Offerte di Primavera, Amazon lancia una promozione speciale per tutti gli amanti della musica in streaming! Se non avete mai provato Amazon Music Unlimited, avete ora l'opportunità di accedere gratuitamente al servizio per 3 mesi interi, senza alcun costo iniziale.

Questa promozione è attiva dalle 17:00 del 19 marzo 2025 fino alle 17:00 del 16 aprile 2025 ed è riservata ai nuovi utenti che non hanno mai sottoscritto un abbonamento al servizio.

Prova Amazon Music Unlimited

Amazon Music Unlimited, perché abbonarsi?

Con Amazon Music Unlimited potrete accedere a un catalogo di oltre 100 milioni di brani, garantendo un'esperienza musicale senza confini. Il servizio offre anche audio in alta definizione, che vi permetterà di ascoltare la vostra musica preferita con una qualità eccezionale, senza perdite di dettaglio.

Inoltre, potrete scaricare i brani per ascoltarli anche offline, perfetto per quando siete in viaggio o senza connessione a Internet. Il servizio include anche playlist personalizzate e un algoritmo avanzato di suggerimenti, per scoprire sempre nuovi artisti e brani in linea con i vostri gusti.

Un altro punto di forza di Amazon Music Unlimited è il supporto per l'audio spaziale, una tecnologia avanzata che offre un'esperienza sonora immersiva e tridimensionale. Con questa funzione potrete godere di un ascolto coinvolgente e realistico, simile a un concerto dal vivo.

Questa promozione vi permette di accedere a 3 mesi di musica senza interruzioni pubblicitarie e con contenuti esclusivi, inclusi podcast e anteprime di nuove uscite. Dopo il periodo gratuito, il servizio avrà un costo di 10,99€ al mese, ma potrete annullare l'abbonamento in qualsiasi momento senza costi aggiuntivi.

Non lasciatevi sfuggire questa offerta limitata e approfittate di questa occasione per scoprire tutte le funzionalità di Amazon Music Unlimited senza alcun impegno!

Prova Amazon Music Unlimited