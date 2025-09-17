Potrebbe essere arrivato il momento dell'arrivo di notizia che i fan della serie Yakuza attendono da tempo. Un errore tecnico sul sito web di RGG Studio ha infatti rivelato quello che sembra essere un riferimento a Yakuza Kiwami 3, suggerendo che il team di sviluppo giapponese stia lavorando a un remake del terzo capitolo della celebre saga.

Sebbene la menzione sia stata rapidamente rimossa dal sito, alcuni utenti sui social media sono riusciti a catturare screenshot prima che sparisse completamente dalla sezione Categories del portale dello studio.

La scoperta assume particolare rilevanza considerando le tempistiche attuali del calendario videoludico. Il Tokyo Game Show si avvicina rapidamente e i rumor indicano che Sony potrebbe organizzare un evento State of Play la prossima settimana.

Questa coincidenza temporale non sembra casuale, soprattutto considerando che i remake precedenti di RGG Studio, come Like a Dragon: Ishin, hanno fatto il loro debutto proprio durante le presentazioni Sony.

Le dichiarazioni passate del team di sviluppo sembrano ora trovare conferma in questa fuga di notizie involontaria. Nell'aprile dell'anno scorso, il director della serie Masayoshi Yokoyama aveva espresso chiaramente le intenzioni dello studio riguardo a un possibile remake del terzo capitolo. "Realizzeremo un Kiwami 3 ad un certo punto", aveva dichiarato con sicurezza, aggiungendo che riteneva che sarebbe successo "prima o poi, sicuramente".

La storia dei remake di Yakuza ha dimostrato il successo di questa strategia di rilancio dei titoli classici. Yakuza Kiwami e Yakuza Kiwami 2 hanno riportato in vita i primi due giochi della serie su PlayStation 4, offrendo non semplici rimasterizzazioni ma veri e propri rifacimenti che hanno modernizzato completamente l'esperienza di gioco.

Questi progetti hanno rappresentato un approccio molto più ambizioso rispetto alle semplici versioni rimasterizzate.

Il terzo capitolo della serie, originariamente pubblicato per PlayStation 3 nel marzo 2010, aveva già ricevuto una remaster per PS4 insieme a Yakuza 4 e Yakuza 5. Tuttavia, i rilanci Kiwami hanno sempre rappresentato qualcosa di più sostanziale, con miglioramenti grafici drastici, meccaniche di gioco modernizzate e contenuti aggiuntivi che trasformano completamente l'esperienza originale.

Le possibilità di un annuncio ufficiale nelle prossime settimane sembrano piuttosto concrete. Oltre al potenziale State of Play di Sony, è programmato un RGG Summit per il 24 settembre, che rappresenterebbe un palcoscenico ancora più appropriato per svelare il progetto. Durante questo evento, lo studio potrebbe presentare non solo Yakuza Kiwami 3, ma anche aggiornamenti su altri progetti in corso come Stranger Than Heaven.

La strategia di RGG Studio di modernizzare sistematicamente i capitoli storici della serie Yakuza si è rivelata vincente sia dal punto di vista commerciale che critico. I remake hanno permesso a una nuova generazione di giocatori di scoprire le origini della saga, mentre i veterani hanno potuto rivivere le avventure di Kiryu Kazuma con una qualità tecnica e narrativa aggiornata agli standard contemporanei.

Se le speculazioni si riveleranno fondate, la prossima settimana potrebbe segnare un momento importante per gli appassionati della serie. L'eventuale annuncio di Yakuza Kiwami 3 confermerebbe la volontà di RGG Studio di continuare a investire nel proprio patrimonio storico, garantendo che le storie che hanno definito il franchise rimangano accessibili e coinvolgenti per le generazioni future di giocatori.