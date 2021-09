Offerte di settembre Amazon: smartwatch Polar con sconti sino al 43%

Su Amazon hanno finalmente preso il via le offerte di settembre, iniziativa che, sino al 7 settembre, vi consentirà di acquistare tantissimi prodotti a prezzi da non lasciarsi sfuggire! Tra questi, anche una vasta selezione di smartwatch Polar.

Numerosi gli articoli proposti oggi a prezzo scontato, tra i quali non potevamo di certo non segnalarvi lo smartwatch Polar Vantage M, che attualmente potete portarvelo a casa a soli 159,90€, rispetto agli usuali 279,90€ di listino, per un risparmio reale di 120€.

Lo smartwatch Polar Vantage M offre una batteria di lunga durata, garantendo trenta ore in allenamento continuo con lettura ottica della frequenza cardiaca e GPS in Full Mode. L’ottimo sistema di lettura ottica Polar Precision Prime fornisce un monitoraggio accurato della frequenza cardiaca dal polso per oltre 130 sport, tra cui nuoto, ciclismo e running.

Se siete appassionati di nuoto, sarete lieti di sapere che lo smartwatch Polar Vantage M rileva automaticamente frequenza cardiaca, stile di nuoto, distanza, andatura, numero di bracciate e tempi di riposo, mentre i runner potranno partecipare a un programma di corsa personalizzato e adattabile.

Grazie a Polar Flow e Flow for Coach, lo smartwatch Polar Vantage M è una soluzione completa per l’allenamento ed è possibile sincronizza i dati delle sessioni con Strava e TrainingPeaks. Inoltre, lo sportwatch potrà essere adattato al vostro stile per mezzo di vari cinturini intercambiabili di colori diversi.

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo, mentre di seguito trovate una nostra selezione.

Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

