Offerte di settembre Amazon: smartwatch Garmin con sconti da urlo

Su Amazon hanno finalmente preso il via le offerte di settembre, iniziativa che, sino al 7 settembre, vi consentirà di acquistare tantissimi prodotti a prezzi da non lasciarsi sfuggire! Tra questi, anche una vasta selezione di smartwatch Garmin.

Numerosi gli articoli proposti oggi a prezzo scontato, tra i quali non potevamo di certo non segnalarvi lo smartwatch Garmin Instinct Solar Tactical, che attualmente potete portarvi a casa a soli 299,90€, rispetto ai 449,90€ di listino, per un risparmio reale di oltre 150€.

Lo smartwatch Garmin Instinct Solar Tactical è pensato per offrirvi una durata eccezionale grazie alla sua ricarica tramite luce solare e, inoltre, è stato progettato per resistere, in quanto soddisfa lo standard militare di resistenza termica, ha una cassa ai polimeri fibrorinforzati con lente resistente Power Glass resistente agli urti e all’acqua (fino a dieci atmosfere).

Lo smartwatch Garmin Instinct Solar Tactical sarà il vostro compagno ideale durante le vostre attività, in quanto integra oltre 30 profili dedicati a corsa, escursionismo, nuovo, bici, canottaggio e allenamento della forza.

Lo smartwatch Garmin Instinct Solar Tactical ci consente di monitorare costantemente i vostri risultati grazie a Garmin Connect, applicazione che raccoglie tutti i dati e verifica le vostre prestazioni.

