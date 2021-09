Offerte di settembre Amazon: sconti su dolci e caramelle

Su Amazon hanno finalmente preso il via le offerte di settembre, iniziativa che, sino al 7 settembre, vi consentirà di acquistare tantissimi prodotti a prezzi da non lasciarsi sfuggire! Tra questi, anche una vasta selezione di dolci e caramelle.

Tra i tanti prodotti presenti a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare la latta con ben 150 Chupa Chups monopezzo con gusti assortiti, tra cui fragola, panna-fragola, vaniglia, cola, lampone, ciliegia e arancia. Potete portarvi a casa questa confezione a soli 29,79€, rispetti gli usuali 45€ di listino, per un risparmio reale di oltre 15€.

Immancabile la confezione da 144 pezzi di Goleador Dribbling, acquistabile per soli 11,49€. Le Goleador sono sicuramente tra le più famose caramelle gommose sul nostro territorio e in questo caso potrete avere un dispenser con ben 144 unità incartate singolarmente con gusti assortiti, perfetto per le feste dei bambini.

Nel caso siate più interessati alle caramelle gommose ai gusti di frutta, la confezione da 32 tubi di FruitJoy viene in vostro aiuto e sarà difficile resistete alla tentazione di masticare una caramella dietro l’altra.

