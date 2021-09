Offerte di settembre Amazon: notebook Lenovo a prezzi imperdibili

Su Amazon hanno finalmente preso il via le offerte di settembre, iniziativa che, sino al 7 settembre, vi consentirà di acquistare tantissimi prodotti a prezzi da non lasciarsi sfuggire! Tra questi, anche una vasta selezione di notebook Lenovo.

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in particolar modo il notebook Lenovo IdeaPad 5, proposto a soli 779€, rispetto ai 899€ di listino, per un risparmio reale di 120 euro.

Il notebook Lenovo IdeaPad 5 è equipaggiato con un monitor 14″ IPS a risoluzione FullHD e con una luminosità di 300 nit, così da offrirvi immagini dettagliate e nitide ad ogni angolazione. Per prestazioni ancora migliori, Lenovo ha deciso di installare nel notebook Lenovo IdeaPad 5 un SSD da 512 GB.

Ad animare il notebook Lenovo IdeaPad 5 è un processore AMD Ryzen 7 5700U, dotato di otto core e sedici thread, mentre, se volete giocare, dovrete far affidabilmente alla soluzione grafica integrata AMD Radeon Graphics, utile per eseguire titoli non molto impegnativi. La scheda tecnica è completata da 8 GB di RAM da 3.200 MHz, mentre la batteria è ricaricabile in maniera molto veloce grazie alla tecnologia Quick Charge. Per tenere al sicuro i vostri dati, inoltre, è presente un modo lettore di impronte digitali sul tasto di accensione.

