Offerte di settembre Amazon: i migliori accessori per smartphone in sconto

Su Amazon hanno finalmente preso il via le offerte di settembre, iniziativa che, sino al 7 settembre, vi consentirà di acquistare tantissimi prodotti a prezzi da non lasciarsi sfuggire! Tra questi, anche una vasta selezione di accessori per smartphone.

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in particolar modo il microfono RØDE VideoMicro, che attualmente potete portarvi a casa a soli 52€, rispetto agli usuali 69€ di listino, per un risparmio reale di 17€.

Il microfono RØDE VideoMicro è l’accessorio ideale per i videomaker in erba, consentendo di ottenere un suono pulito e naturale, anche in condizione difficili. Grazie alla sua estrema compattezza e leggerezza, il microfono RØDE VideoMicro rimane fuori dall’inquadratura anche con lenti grandangolari.

Il microfono RØDE VideoMicro viene commercializzato con un comodo filtro anti vento in pelo ed il supporto Rycote Lyre che offre un isolamento eccezionale, proteggendo le registrazioni dai rumori durante le vostre riprese.

Il microfono RØDE VideoMicro, oltre che con lo smartphone, può essere utilizzato su una vasta serie di fotocamere e action camera. Inoltre, non richiede batterie per funzionare, in quanto sfrutta l’alimentazione plug-in della fotocamera.

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo, mentre di seguito trovate una nostra selezione.

Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

La nostra selezione

Le migliori offerte di settembre di Amazon

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon