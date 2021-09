Offerte di settembre Amazon: giochi PS4 in forte sconto

Su Amazon hanno finalmente preso il via le offerte di settembre, iniziativa che, sino al 7 settembre, vi consentirà di acquistare tantissimi prodotti a prezzi da non lasciarsi sfuggire! Tra questi, anche una vasta selezione di videogiochi per PS4.

Numerosi gli articoli proposti oggi a prezzo scontato, tra i quali non potevamo di certo non segnalarvi God Of War, che attualmente potete portarvi a casa a soli 9,99€, rispetto ai 20,99€ usuali di listino, per un risparmio reale di 11 euro.

God Of War racconta la storia di Kratos che, dopo aver ottenuto la sua vendetta nei confronti degli dèi dell’Olimpo, si è rifugiato in terra norrena dove si troverà nuovamente a combattere mostri e altri dèi, insegnando a suo figlio come sopravvivere e non commettere i suoi stessi errori.

Nella nostra recensione, dove abbiamo premiato il titolo con un eccellente 9,5, abbiamo affermato che «God of War mette nelle mani dei giocatori un titolo che rievoca il passato più di quanto si possa immaginare, e lo fa in una maniera che concede al giocatore il tempo di comprendere i cambiamenti, parallelamente a un Kratos che ha a che fare con i suoi»

God Of War è un action game in terza persona avvincente ed emozionante, che saprà tenervì incollati alla sedia (o al divano) per un numero considerevole di ore, soprattutto se vorrete esplorare ogni singolo anfratto della mappa di gioco.

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo, mentre di seguito trovate una nostra selezione.

Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

