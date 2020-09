Offerte di settembre Amazon: arrivano quelle sui giochi Nintendo Switch!

Settembre non è solo la fine dell’estate, ma è anche il mese in cui Amazon ha deciso di dare il via a delle offerte realmente sorprendenti. Ora, infatti, è il turno di un gran numero di giochi per console Nintendo Switch proposti a prezzi davvero ribassati, inclusi alcuni capolavori massimi disponibili sulla piattaforma ibrida della Casa di Mario!

Partiamo infatti col recente Paper Mario: The Origami King, proposto al prezzo di 51,99€ contro i 59,99€ del costo di listino. Proseguiamo con l’amatissimo Animal Crossing: New Horizons, in offerta speciale a soli 52,99€ (contro i 68,99€ del prezzo base), cui segue il sempreverde Super Mario Odyssey al prezzo di 50,99€ contro i 59,99€ del costo di listino.

Le offerte speciali di settembre relative ai giochi Switch continuano con Luigi’s Mansion 3, proposto a soli 50,90€ contro i 59,99€ del prezzo base, cui segue il frenetico Mario Kart 8 Deluxe a soli 50,90€ (contro i 59,99€ del costo di listino). A prezzo stracciato trovate anche il Nintendo Labo: Kit Robot, offerto a soli 33,90€ contro i 79,99€ del prezzo originale.

Ultimi, ma non meno importanti, il divertentissimo Mario + Rabbids Kingdom Battle proposto al costo di soli 23,54€, contro i 30,49€ del prezzo originale, seguito da Pokémon Spada offerto a soli 49,00€ contro i 59,99€ del costo di listino. Infine, da non perdere neppure il rissoso Super Smash Bros. Ultimate proposto al prezzo di 59,00€ contro i 69,99€ del costo originale.

Offerte giochi Nintendo Switch

Offerte ancora disponibili