Offerte di Primavera Amazon: microSD Sandisk per Nintendo Switch da 512 GB con uno sconto del 51%

Con l’arrivo del mese di aprile, Amazon ha lanciato le sue offerte di primavera che, fino al prossimo 13 aprile, vi permetteranno di risparmiare sino al 40% su tantissimi prodotti. Tra i tantissimi articoli presenti a prezzo scontato sul noto portale e-commerce, sono presenti anche molte schede di memoria, tra cui la microSD SanDisk da 512 GB per Nintendo Switch. Come di consueto, abbiamo analizzato e selezionato le offerte così da puntare immediatamente agli affari migliori.

La microSD SanDisk da 512GB per Nintendo Switch sfoggia un’appariscente colorazione verde con una simpatica foglia, che fa riferimento ad Animal Crossing: New Horizons, in bella vista. Il dispositivo offre prestazioni ottimali per il caricamento ed il salvataggio dei dati, grazie ad una velocità massima di 100MB/s e 90MB/s, rispettivamente in lettura e scrittura.

Le possibilità offerte dalla presenza di una memoria microSD sono molteplici. Oltre all’opportunità di trasferire i giochi dalla memoria interno a quella esterna, così da liberare spazio sulla console, è permesso il salvataggio di video, screenshot, dati di aggiornamento software e DLC.

Solitamente, la microSD SanDisk da 512GB per Nintendo Switch viene proposta a 175,99€, ma oggi potete portarvela a casa a soli 85,99€, con un risparmio reale di 90€. Si tratta di un’occasione imperdibile per ottenere una microSD in grado di ampliare notevolmente lo spazio di archiviazione sulla vostra Nintendo Switch risparmiando notevolmente sul suo prezzo di acquisto!

