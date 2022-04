Offerte di Primavera Amazon: accessori PC Corsair e Trust con sconti eccezionali

Con l’arrivo del mese di aprile, Amazon ha lanciato le sue offerte di primavera che, fino al prossimo 13 aprile, vi permetteranno di risparmiare sino al 40% su tantissimi prodotti. Tra i tantissimi articoli presenti a prezzo scontato sul noto portale e-commerce, sono presenti anche molti accessori PC Corsair e Trust. Come di consueto, abbiamo analizzato e selezionato le offerte così da puntare immediatamente agli affari migliori.

Tra le offerte che vogliamo evidenziare oggi, c’è quella relativa alle cuffie gaming Corsair Virtuoso RGB Wireless XT, che attualmente potete portarvi a casa a soli 199,99€, rispetto agli usuali 279,99€ di listino, per un risparmio reale di 80€.

Le cuffie gaming Corsair Virtuoso RGB Wireless XT offrono una qualità sonora eccezionale grazie agli altoparlanti da 50 mm integrati e possono essere collegati a vari dispositivi in molteplici modi. Le cuffie gaming Corsair Virtuoso RGB Wireless XT sono dotate di un microfono rimovibile omnidirezionale da 9,5 mm con un’elevata larghezza di banda per garantire un’ampia gamma dinamica e una chiarezza impareggiabili.

Le cuffie gaming Corsair Virtuoso RGB Wireless XT sono anche incredibilmente comode da indossare anche per molte ore, grazie ai padiglioni in memory foam e all’archetto rivestito in morbido materiale. Oltre al comune jack audio da 3,5 mm, è possibile utilizzare le cuffie gaming Corsair Virtuoso RGB Wireless XT con il cavo USB per un audio ad alta fedeltà a 24 bit/96 KHz, oppure la modalità wireless, sia tramite Bluetooth (con supporto a Qualcomm aptX HD) che wireless a bassa latenza via una rete a 2,4 GHz.

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori occasioni su accessori PC Corsair e Trust tra le offerte di primavera di Amazon.

Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

Offerte di primavera Amazon: accessori PC Corsair e Trust

Offerte di Primavera ancora disponibili

Le offerte Amazon che non ti aspetti!