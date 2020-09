Offerte del giorno eBay: tanti sconti su videogiochi Switch e computer portatili

È tempo di nuove offerte del giorno sulle pagine del noto rivenditore eBay, che vi consentiranno di risparmiare su un’ampia selezione di prodotti delle tipologie più varie. Per i lettori di SpazioGames abbiamo deciso di mettere in evidenza le promozioni dedicate a videogiochi Nintendo Switch e computer portatili.

Partiamo con Super Mario 3D All-Stars, recente raccolta al cui interno troverete tre videogiochi aggiornati nella grafica e attualizzati per funzionare sfruttando al meglio le caratteristiche di Nintendo Switch. Il primo è Super Mario 64, un grande classico della saga che ha bisogno di poche presentazioni e che ha rappresentato un grande punto di svolta per il franchise più famoso di casa Nintendo. Il secondo del pacchetto è invece Super Mario Sunshine, uscito originariamente nel 2002 su Nintendo GameCube e rimasto nell’immaginario per la sua peculiare atmosfera estiva. Chiude il cofanetto Super Mario Galaxy, uscito su Nintendo Wii nel 2007 e che consentiva per la prima volta a Mario di lasciare – letteralmente – il pianeta Terra per avventurarsi nella galassia, tra pianeti differenti e in mezzo a una varietà mai vista prima. Nonostante sia disponibile sul mercato da pochi giorni, potete acquistare Super Mario 3D All-Stars a soli 49,90€, risparmiano 10€.

Se invece state cercando un nuovo portatile, potreste essere interessati al notebook HP 15s-eq0046nl. Equipaggiato con il nuovo processore AMD Ryzen 7, il dispositivo è in grado di offrire prestazioni davvero elevate ed un’incredibile durata della batteria. Grazie alla GPU Vega integrata potrete anche giocare senza troppi problemi a titoli eSports ed avere performance ottimali nelle applicazioni multimediali. Completano la dotazione hardware ben 16GB di memoria RAM e 512GB di storage su un veloce SSD NVMe. Solitamente il notebook HP 15s-eq0046nl viene proposto a 799€, ma oggi potrete portarvelo a casa a soli 649,90€.

Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte su videogiochi Switch e computer portatili tra gli sconti di oggi del rivenditore eBay.

Offerte del giorno eBay: sconti su videogiochi Switch e computer portatili

Offerte ancora disponibili