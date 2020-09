Offerte del giorno eBay: tanti sconti su smartphone e console

È tempo di nuove offerte del giorno sulle pagine del noto rivenditore eBay, che vi consentiranno di risparmiare su un’ampia selezione di prodotti delle tipologie più varie. Per i lettori di SpazioGames abbiamo deciso di mettere in evidenza le promozioni dedicate a smartphone e console.

Partiamo con lo splendido Samsung Galaxy Note20 5G, smartphone che offre prestazioni eccezionali grazie ai suoi 8GB di RAM ed il potente processore Exynos 990. L’ampia batteria intelligente da 4300 mAh assicura un utilizzo prolungato senza preoccupazioni e con la Ricarica Ultra-Rapida da 25W sarete pronti a ripartire in poco tempo. Il display Super AMOLED Plus FHD+ regala colori realistici e una visione nitida dei vostri contenuti in qualsiasi condizione di luce, senza danneggiare la salute dei vostri occhi, mentre le tre fotocamere posteriori vi permetteranno di scattare foto come un vero professionista, dandovi anche la possibilità di registrare video in 8K. Ovviamente, non manca il supporto alla penna S Pen, consentendovi di portare la produttività ai massimi livelli. Solitamente Samsung Galaxy Note20 5G viene venduto a 999,99€, ma oggi potrete portarvelo a casa a 849,99€, con uno sconto del 15%.

Se state cercando un paio di cuffie per la vostra PS4, attualmente potete mettere le mani sul Gold Wireless Headset ad un prezzo davvero interessante. Il prodotto è compatibile con l’app dedicata che consente di accedere a diversi preset per alcuni giochi e generi ed un design ottimizzato per favorire l’utilizzo insieme al visore Playstation VR. Sono presenti ben due microfoni nascosti che lavorano insieme per garantire una nitidezza ottimale della voce sia quando discuterete sulle tattiche da usare che quando chiacchierate all’interno di un gruppo. La tecnologia di eliminazione del rumore integrata garantisce che amici e compagni di squadra sentano solo le cose importanti, mentre il posizionamento strategico di entrambi i microfoni fa sì che ogni parola si senta con una nitidezza assoluta, indipendentemente da come indossate le cuffie.

Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte su smartphone e console tra gli sconti di oggi del rivenditore eBay.

Offerte del giorno eBay: sconti su smartphone e console

Offerte ancora disponibili