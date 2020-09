Offerte del giorno eBay: tanti sconti su smart tv e smartphone

È tempo di nuove offerte del giorno sulle pagine del noto rivenditore eBay, che vi consente di risparmiare su un’ampia selezione di prodotti delle tipologie più varie. Per i lettori di SpazioGames abbiamo deciso di mettere in evidenza le promozioni dedicate a smart TV e prodotti elettronici, che vi permettono di acquistare nuovi dispositivi, magari per aggiornare la vostra postazione da studio o da lavoro in occasione del back to school, risparmiando sui costi abituali.

Tra gli sconti trovate ad esempio quello sulla Smart TV LG 49UM7100 da 49″ a risoluzione 4K che offre immagini realistiche e definite con colori intensi. Il pannello IPS 4K offre un’impeccabile precisione cromatica da qualsiasi angolazione, persino da un angolo di 60°. Il veloce processore Quad Core di cui è equipaggiata questa TV consente di eliminare le distorsioni creando colori e contrasti sempre più nitidi. Le immagini in bassa risoluzione vengono potenziate e riprodotte con una qualità più fedele possibile al 4K. A bordo troviamo anche la tecnologia Active HDR 4K che ottimizza ogni scena, per dettagli definiti e colori intensi. Il formato multi-HDR, che include l’HDR10 e l’HLG, permette di godere di immagini incredibilmente realistiche. Solitamente la Smart TV LG 49UM7100 è acquistabile per 499€, ma oggi potete portarvela a casa a soli 329€, risparmiando il 34%.

Se quello di cui avete bisogno fosse un nuovo smartphone potreste prendere in considerazione lo Huawei P40 Lite Sakura Pink, equipaggiato con il sistema operativo Android. Il dispositivo disponibile di un grande display da 6,6″ con una risoluzione di 1080×2310 pixel. Per quanto riguarda il comparto multimediale, lo smartphone offre una fotocamera da ben 48MP capace di scattare foto di alta qualità con una risoluzione di 8000×6000 pixel e registrare video in alta definizione alla risoluzione di 1920×1080 pixel. Solitamente Huawei P40 Lite Sakura Pink viene venduto a 298,99€, ma oggi potete acquistarlo per soli 174,99€.

Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte su notebook e hard disk tra le offerte di oggi del rivenditore eBay.

