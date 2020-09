Offerte del giorno eBay: Apple iPhone SE ed Apple AirPods Pro con sconti fino al 20%

È tempo di nuove offerte del giorno sulle pagine del noto rivenditore eBay, che vi consentiranno di risparmiare su un’ampia selezione di prodotti delle tipologie più varie. Per i lettori di SpazioGames abbiamo deciso di mettere in evidenza le promozioni dedicate ai videogiochi.

Partiamo con Apple iPhone SE 2020 è dotato di uno schermo LCD da 4,7 pollici, presente cornici evidenti ed il classico tasto Home. Il dispositivo ha al suo interno tutte le funzioni più recenti di iOS, assieme alla Modalità scura, i comandi rapidi di Siri e la nuova app Foto, incluse le novità in fatto di funzioni e sicurezza che verranno nei mesi a venire grazie ai vari aggiornamenti del sistema operativo. Apple iPhone SE 2020 monta una singola fotocamera posteriore da 12 megapixel in grado di registrare video 4K fino a 60 fps, accompagnata da una frontale da 7 megapixel, il tutto con lo stesso processore di iPhone 11, vale a dire A13 Bionic. Per quanto riguarda le foto, è presente lo Smart HDR di nuova generazione per individuare automaticamente i volti e modificare l’illuminazione della scena, riproducendo in modo più naturale i lineamenti e la pelle. Solitamente Apple iPhone SE 2020 viene proposto a 539,99€, ma oggi potrete portarvelo a casa a soli 429,99€, con uno sconto del 20%.

Se volete abbinare dei buoni auricolari wireless allo smartphone precedente, attualmente potete acquistare le AirPods Pro, cuffiette in-ear con cancellazione del rumore totale e non solo “meccanica”, dal momento che sono dotati di apposite tecnologie. In caso preferiste continuare ad avvertire i suoni intorno a voi, magari perché state ascoltando qualcosa mentre attraversate la strada, potrete anche attivare la speciale modalità Trasparente, che consentirà all’audio esterno di raggiungere il vostro orecchio.

Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte sui videogiochi tra gli sconti di oggi del rivenditore eBay.

