Offerte del giorno Amazon: tanti sconti su SSD e microSD SanDisk

Anche oggi, mercoledì 7 aprile 2021, Amazon propone tantissime nuove offerte, in particolare relative alle schede di memoria e SSD SanDisk che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra i vari prodotti che trovate nella giornata odierna a prezzo scontato, vi segnaliamo in particolare l’unità esterna SanDisk Extreme SSD NVMe, che potete portarvi a casa a soli 96,99€, rispetto ai 125€ di listino, che vi offre 500GB di spazio aggiuntivo per memorizzare videogiochi, programmi, filmati e, più in generale, quello che volete.

Grazie alla tecnologie NVMe è possibile raggiungere velocità in lettura sino a 1.050MB/s e in lettura fino a 1.000MB/s, perfette anche per gli utilizzi più intensi. Inoltre, SanDisk Extreme SSD NVMe può essere portato davvero ovunque, in virtù della sua resistenza alle cadute da un massimo di due metri e un indice di protezione IP55 contro acqua e polvere.

Per i possessori di Nintendo Switch, invece, potrebbe essere interessante la SanDisk microSDXC UHS-I Scheda per Nintendo Switch, proposta a soli 111,99€, rispetto ai 175,99€ di listino. Si tratta di un prodotto realizzato con licenza ufficiale Nintendo, che offre 512GB di spazio aggiuntivo per i vostri giochi ed ha una vivace colorazione verde ispirata ad Animal Crossing: New Horizons. Le velocità raggiunte da questa unità di memorizzazione sono di 100MB/s in lettura e 90MB/s in scrittura.

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte sulle schede di memoria e SSD SanDisk tra gli sconti di oggi di Amazon. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

Le offerte del giorno di Amazon sulle schede di memoria e SSD SanDisk

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon