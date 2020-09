Offerte del giorno Amazon: tanti articoli gaming a prezzo scontato!

Anche oggi, venerdì 11 settembre 2020, Amazon propone tantissime nuove offerte, in particolare relative al mondo del gaming, che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Se la saga di Kingdom Hearts vi ha sempre attirato e avete intenzione di giocarla interamente prima di dedicarvi al più recente episodio, Kingdom Hearts III, vi segnaliamo che attualmente potete acquistare Kingdom Hearts The Story So Far ad un prezzo incredibilmente conveniente. Infatti, per soli 20,07€ potete portarvi a casa la raccolta definitiva di tutti i capitoli usciti (a parte il terzo) e quindi comprende Kingdom Hearts HD 1.5 ReMIX – che a sua volta include Kingdom Hearts Final Mix, Kingdom Hearts Re: Chain Of Memories e Kingdom Hearts 358/2 Days – Kingdom Hearts HD 2.5 ReMIX – che include Kingdom Hearts II Final Mix, Kingdom Hearts Birth By Sleep Final Mix e Kingdom Hearts Re: Coded – ed infine Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter: Prologue, che offre al suo interno Kingdom Hearts [Dream Drop Distance] HD, Kingdom Hearts 0.2 Birth By Sleep: A Fragmentary Passage ed il filmato Kingdom Hearts x [chi] Back Cover. Come avrete sicuramente capito, la compilation garantisce centinaia di ore di divertimento, durante le quali verrete trasportati in mondi fantastici provenienti dai capolavori Disney e Square Enix.

Se invece siete più a vostro agio con il gaming su PC e stavate pensando di acquistare un nuovo mouse da gaming, attualmente trovate in offerta il modello Logitech G502 Hero a soli 49,99€. Si tratta di un dispositivo all’avanguardia equipaggiato con il sensore ottico HERO che offre un tracciamento di precisione sino a 16.000 DPI con assenza di smoothing, filtraggio o accelerazione, mentre la tecnologia Logitech G Lightsync offre un’illuminazione RGB completamente personalizzabile e sincronizzabile con il vostro stile di gaming. Non mancano ben undici tasti programmabili ed una rotella di scorrimento a doppia modalità che consente di avere un controllo completamente personalizzato delle vostre impostazioni di gioco.

Vi segnaliamo di seguito tutte le offerte imperdibili di oggi che potete trovare su Amazon.

