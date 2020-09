Offerte del fine settimana eBay: sconti su Nintendo Switch e Samsung Galaxy S20+

Anche il weekend è un ottimo momento per approfittare delle promozioni di eBay, il noto portale online dedicato alla vendita di prodotti di ogni genere: le sue offerte imperdibili consentono infatti di portare a casa prodotti di diverse tipologie, approfittando di prezzi di occasione.

È anche il caso di Nintendo Switch, la celeberrima console di casa Nintendo: forte di videogiochi esclusivi come The Legend of Zelda: Breath of the Wild e Mario Kart 8 Deluxe, solo per citarne alcuni, la console sta riscuotendo un grandissimo successo sul mercato, dove è risultata essere anche la più acquistata di sempre nello scorso mese di agosto negli Stati Uniti. Con il suo approccio unico, che vi consente di giocare agli stessi giochi sia sulla TV, inserendola nella sua base, che fuori casa, Switch ha conquistato rapidamente un posto di rilievo nel cuore degli appassionati, diventando casa anche di molte produzioni third party appositamente adattate (come The Witcher 3: Wild Hunt o la saga Metro), alle quali affianca le grandi esclusive Nintendo e un’ampia selezione di piccole perle indie. Grazie alla promozione proposta su eBay, potete portarla a casa spendendo 299,99€ anziché i canonici 329,99€ previsti di listino, nell’iconica colorazione con Joy-Con colorati rossi e blu.

Se siete invece in cerca di un nuovo smartphone, occhio a Samsung Galaxy S20+: il top di gamma del produttore coreano viene proposto nel suo taglio da 128 GB a un prezzo davvero d’occasione: con supporto a Dual SIM e con ben 8 GB di RAM, lo smartphone noto per la qualità del suo display e delle sue fotocamere (e per essere il top tra le proposte Android) è proposto in promozione a 659,99€ anziché 1.221,98€ – un prezzo davvero concorrenziale, con sconto pari al 45% del costo abituale.

Offerte del weekend eBay

Offerte ancora disponibili