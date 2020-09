Offerte Amazon di settembre: tanti sconti sui prodotti per lo sport e il fitness

Tenersi sempre in forma è un mantra non solo per l’estate, ma anche per l’oramai imminente arrivo dell’autunno: il ritorno alla vita lavorativa e scolastica – che a volte ci impone ritmi più sedentari, tra banchi e possibili scrivanie/pendolarità – rischia di togliere tempo alla palestra e all’attività fisica, motivo per cui molti cercano di organizzarsi con un po’ di movimento direttamente tra le pareti di casa.

A tal proposito, vi segnaliamo che il rivenditore Amazon sta proponendo, con le offerte di settembre, anche degli sconti dedicati all’attività fisica da fare in autonomia, tra le mura della vostra abitazione. Se volete dedicarvi allo Yoga o al Pilates per tenere in forma corpo e spirito, ad esempio, il tappetino Toplus è imbottito e antiscivolo, ideale per tutte le posizioni che potreste voler eseguire, e sul quale potete risparmiare il 15% dell’abituale costo di listino.

Se volete mettere alla prova i vostri muscoli addominali, segnaliamo un piccolo sconto sull’attrezzo AB Roller, ruota che vi consente di fare esercizio senza produrre rumore, ideale quindi anche per chi abita in un condominio o ha dei coinquilini che non vogliono essere disturbati – e che vi consente di esercitarvi a qualsiasi orario, senza preoccuparvi di dare fastidio a qualcuno.

Se preferite fare attività all’aperto, magari approfittando del percorso che vi separa da casa al lavoro/la scuola/l’università, occhio alle promozioni su monopattini ed e-bike: sono proposti da Amazon tanti sconti dedicati ai modelli più vari, con un risparmio sensibile che può anche superare i 300€ rispetto ai costi di listino.

Di seguito, vi segnaliamo le offerte più imperdibili tra quelle proposte da Amazon per l’attività fisica in occasione delle promozioni di settembre.

Sconti Amazon sui prodotti per il fitness

Altre offerte Amazon