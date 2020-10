Octopath Traveler: Champions of the Continent è uno squisito more of the same

Quando è stato annunciato e quando è arrivato sul mercato, prima su Nintendo Switch e poi su PC, Octopath Traveler ha fatto battere forte il cuore degli amanti dei JRPG classici, quelli realizzati a turni e che richiamano grandi colonne portanti del genere, come Final Fantasy VI.

Il titolo è stato un successo e non sorprende, quindi, che Square Enix stia lavorando anche a Octopath Travelers: Champions of the Continent, nuovo episodio che ne riprenderà i canoni e che possiamo vedere in azione da vicino in un trailer pubblicato proprio in queste ore.

All’interno del gioco potremo scegliere tra tre storie: una di “ricchezza”, una di “potere” e una di “fama”. Il nostro protagonista sarà Titus, che come svelato dai colleghi del sito Gematsu sarà doppiato dall’attore Rikiya Koyama.

Quello che però è più interessante di questo trailer è che le meccaniche di gioco di questo episodio mobile di Octopath Traveler sono (squisitamente) affini a quelle del titolo originale: la turnazione del combat system e l’accumulo di punti per sfoderare tecniche speciali o attacchi più forti sono evidenziate nell’interfaccia, dove vediamo addirittura un doppio party (4+4).

Un'immagine di gioco da Octopath Traveler: Champions of the Continent

Tornano anche le debolezze del nemico, da svelare e identificate dai “?” sotto quella che sembrerebbe la sua barra vitale, che non può essere colpita prima di spezzare gli 8 livelli di guardia indicati dallo scudo. Il combat system, insomma, si promette profondo tanto quanto quello che abbiamo apprezzato su console e PC.

Rimane ora da scoprire quando potremo mettere le mani sul gioco in Occidente, considerando che Octopath Traveler: Champions of the Continent arriverà il 28 ottobre prossimo in Giappone su iOS e Android.