Occhiali da lettura e anti luce blu in offerta!

Proteggere i nostri occhi è una cosa che troppo spesso sottovalutiamo: che sia per studio, per lavoro o per il piacere di videogiocare, passiamo tante ore davanti ai nostri schermi e davanti ai monitor, non preoccupandoci della cura dei nostri occhi, che non possono che accusare la stanchezza. In particolare, gli schermi elettronici emanano delle luci blu particolarmente fastidiose, che possono mettere a dura prova i nostri occhi e contro le quali spesso gli oculisti raccomandano, in caso abbiate degli occhiali con lenti graduate, di proteggersi debitamente, inserendo nelle lenti delle tecnologie con filtri appositi. Se anche voi volete proteggervi la vista dalle luci blu, perché giocate (o lavorate) tanto davanti a uno schermo, potete approfittare delle promozioni lanciate da Amazon sugli occhiali da lettura e anti luce blu.

Gli occhiali a firma Didinsky sono proposti in diverse forme e tantissimi colori, dai più seriosi a quelli più vivaci e sopra le righe, per consentirvi di esprimere appieno il vostro stile e la vostra personalità. Le lenti sono realizzate con cristalli anti riflesso e anti luce blu, mentre il telaio e la montatura sono stati creati con pasta idrofoba soft-touch: le aste sono così estremamente flessibili, ma robuste, per adattarsi alla vostra testa e fornirvi il massimo del comfort. Inoltre, gli occhiali sono disponibili non solo in tanti diversi colori (Ash, Carrot, Ferrari, Graphite, Indigo e Klein), ma anche in cinque diverse gradazioni, così da consentirvi di leggere senza affaticare la vista.

Questa serie di sconti fanno parte delle offerte di settembre lanciate dal rivenditore Amazon, che vi consentono di risparmiare su una più che ampia selezione di prodotti – come vi abbiamo segnalato nella nostra notizia dedicata. Vi raccomandiamo di approfittarne prima che esauriscano.

