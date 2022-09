Nvidia Shield, console ideale per streaming e gaming, ora in sconto su Amazon!

State cercando un nuovo dispositivo per vedere alla grande tantissimi contenuti in streaming e, perché no, giocare? Oggi abbiamo l’offerta per voi! Infatti, il noto portale e-commerce Amazon ha lanciato un’interessante promozione che vi permette di avere NVIDIA Shield a un prezzo assolutamente imperdibile!

NVIDIA Shield è una console basata sul sistema operativo Google TV che vi permette di accedere a tutti i maggiori servizi di streaming in circolazione, come Netflix, YouTube, Amazon Prime Video, Google Play Film e TV, Disney+ e tanti altri. Grazie al supporto a tecnologie come Dolby Vision e Dolby Atmos, la visione sarà assolutamente di altissimo livello.

Il processore NVIDIA Tegra X1+ (più veloce del 25% rispetto al precedente, presente anche nella console Nintendo Switch) di NVIDIA Shield è anche in grado di migliorare i filmati HD e FullHD effettuando un upscaling alla risoluzione 4K grazie all’Intelligenza Artificiale per un risultato finale assolutamente sbalorditivo.

NVIDIA Shield è ottima anche per giocare. Potete eseguire fluidamente tutti i titoli presenti su Google Play Store, compresi, eventualmente, anche gli emulatori di vecchie glorie del passato, oltre alla possibilità di accedere a GeForce Now per giocare direttamente sulla vostra TV anche videogiochi tripla A pubblicati per PC. NVIDIA Shield viene fornita con un telecomando avanzato con pulsanti retroilluminati che consente di effettuare ricerche vocali e si attiva tramite movimento.

Solitamente, NVIDIA Shield viene proposta a 159,99€, ma oggi potete portarvela a casa a soli 119,99€, con uno sconto del 25% e un risparmio reale di 40€. Si tratta dell’occasione perfetta per ottenere un ottimo dispositivo multimediale a prezzo scontato!

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo seguendo il link sottostante. Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.