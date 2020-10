NVIDIA RTX, la famiglia si allarga: spunta la RTX 3060 Ti

Sembra sempre più prossimo il momento in cui la famiglia delle NVIDIA RTX 30 si amplierà ulteriormente: mentre sono già tra gli oggetti del desiderio dei giocatori su PC la RTX 3070, la RTX 3080 e la (gargantuesca) RTX 3090, tutto sembra pronto per il reveal della RTX 3060 Ti, svelata da alcuni leak in giro per il web.

Il primo, che arriva dall’Oriente e che è stato messo in evidenza anche dal nostro sito-cugino Tom’s Hardware, vede la richiesta di certificazione di diversi modelli di una nuova GPU Gigabyte presso la Eurasian Economic Commission. Da notare che, nei codici degli oggetti di cui si chiede la certificazione, compare sempre il riferimento a “N306T”, che richiama proprio NVIDIA RTX 3060 Ti, la futura fascia media di nuova generazione.

È probabile che si faccia riferimento, nelle quattro registrazioni, a un modello Aorus Master, a uno Eagle, uno Eagle OC e uno Gaming OC, come nelle denominazioni adottate da Gigabyte per le sue GPU.

La famiglia delle NVIDIA RTX 30 è pronta ad allargarsi

Sempre dall’Oriente arriva anche un’altra conferma, spuntata su Twitter, dove vediamo un rivenditore online aver inserito (con prezzo placeholder) un primo modello, la potenziale RTX 3060 Ti Gaming OC di Gigabyte, all’interno del suo catalogo.

A questo punto rimaniamo in attesa di ulteriori dettagli direttamente da NVIDIA, raccomandandovi di tenere d’occhio il nostro vademecum sulle nuove schede grafiche per rimanere aggiornati su tutto quello che c’è da sapere sulla next-gen dei giocatori PC.