NVIDIA RTX 3080: vediamola nel video unboxing

Manca ormai solamente una settimana al debutto delle nuove schede grafiche NVIDIA RTX 3080, che sono state presentate lo scorso 1 settembre e che rappresentano il nuovo oggetto del desiderio dei videogiocatori su PC. In attesa del loro sbarco sul mercato, vi segnaliamo che i nostri colleghi-cugini di Tom’s Hardware hanno mostrato da vicino la scheda grafica top di gamma per i gamer in un video unboxing – che peraltro ne conferma le dimensioni abbastanza generose.

Ve lo proponiamo in embed di seguito.

Vi ricordiamo che il nostro esperto Antonello Buzzi ha passato in rassegna tutti i dettagli della nuova generazione di GPU NVIDIA, facendo il punto sulle caratteristiche di RTX 3070, RTX 3080 e RTX 3090 – erede della Titan – per aiutarvi nella scelta della vostra prossima scheda grafica da gioco. Potete trovare il suo articolo di recap e disamina direttamente a questo indirizzo.

I prezzi proposti da NVIDIA rispetto alla potenza delle nuove GPU, hanno confermato le statistiche del mercato, vogliono soprattutto convincere gli utenti rimasti con le GTX 900 e le GTX 10 a eseguire l’update, dopo che hanno saltato la generazione RTX 20, a quanto pare non abbastanza allettante da convincerli all’upgrade. Vedremo se, all’arrivo delle nuove RTX 30, quei giocatori decideranno invece di rinnovare la GPU del loro PC, e su quale scheda si orienteranno.