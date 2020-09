NVIDIA GeForce RTX 3070, svelata la data di lancio

Dopo la presentazione ufficiale della nuova line up di schede grafiche NVIDIA basate sull’architettura Ampere che costituiranno la serie RTX 30, in attesa dei test ufficiali hanno continuato a circolare in rete diverse informazioni e rumor inerenti alla data d’uscita precisa, non ancora svelata, della variante RTX 3070 e delle future RTX 3060.

La compagnia californiana ha deciso di mettere fine alle voci, comunicando che GeForce RTX 3070 sarà disponibile dal prossimo 15 ottobre, quindi presumiamo che le recensioni arriveranno almeno con un giorno di anticipo. Infatti, anche della GeForce RTX 3080 Founders Edition, in uscita il 17 settembre, potremo leggere i test effettuati da veri testate del settore dal 16 settembre alle 15:00 (ora italiana).

Ricordiamo che la GeForce RTX 3070, in attesa di modelli meno potenti, rappresenta la nuova fascia media e, stando alle parole di Huang, offrirà prestazioni superiori anche RTX 2080 Ti ad un prezzo straordinariamente competitivo: 519€. La scheda video è equipaggiata con 8GB di memoria GDDR6 e, grazie ai suoi 5888 CUDA Core, è in grado di garantire 20,4TFPLOPS di potenza computazionale.

Vi ricordiamo che abbiamo passato in rassegna tutti i dettagli della nuova generazione di GPU NVIDIA, facendo il punto sulle caratteristiche di RTX 3070, RTX 3080 e RTX 3090 – erede della Titan – per aiutarvi nella scelta della vostra prossima scheda grafica da gioco. Potete trovare l’articolo di recap e disamina direttamente a questo indirizzo.