Nuovo PS Plus, potremmo già sapere alcuni giochi gratis inclusi

Il nuovo PlayStation Plus, servizio in abbonamento riveduto e corretto di Sony, è in arrivo in Italia il prossimo giugno.

La nuova versione di PS Plus (a cui potete abbonarvi direttamente tramite Amazon) metterà a disposizione degli utenti tre livelli di abbonamento e un grande catalogo di titoli gratuiti a cui accedere.

Dopo alcune indiscrezioni su alcuni dei giochi che potrebbero entrare a far parte dell’offerta del servizio, come un classico JRPG PS2, a quanto pare potrebbero trovare spazio anche dei lavori di una nota software house.

Come riportato da TheGamer, e inizialmente evidenziato da un utente di ResetEra, Sony ha recentemente «concluso un importante accordo di licenza e distribuzione» con Bloober Team, che permetterà alla compagnia di distribuire i giochi del team in un «nuovo sistema di distribuzione».

Bloober Team è la software house di The Medium, e allo stato attuale delle cose ha numerosi giochi presenti anche per console PlayStation, come Layers of Fear, Observer e Blair Witch.

La natura di questo misterioso accordo resta comunque ancora abbastanza fumosa ma, anche se ancora non c’è nulla di certo, si potrebbe ipotizzare che questo nuovo sistema di distribuzione si riferisca proprio al nuovo PlayStation Plus.

E’ ancora incerto, tra l’altro, se i giochi inclusi in questi accordo siano solo quelli già usciti o quelli su cui il team lavorerà in futuro.

Nel frattempo, in attesa di avere ulteriori novità, vi ricordiamo che tanti altri interessanti titoli entreranno a far parte della proposta del nuovo PS Plus, come i primi due episodi di una storica saga PlayStation.

Inoltre, Sony ha anche risposto sulla questione relativa ai giochi gratis al day one sul nuovo servizio, confermando l’intenzione di non voler imitare la strategia di Xbox Game Pass.

Per concludere, segnaliamo che sono disponibili i giochi gratuiti di maggio destinati agli abbonati PlayStation Plus, già pronti per essere scaricati.