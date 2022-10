Nuovi giochi di NIS America: catalogo autunnale 2022

Gli appassionati di giochi di ruolo di stampo nipponico sanno benissimo di avere un punto di riferimento in NIS America, il publisher che ormai da decenni si occupa di portare sui nostri scaffali avventure provenienti dal lontano oriente.

Come è ormai tradizione, NIS America ha tenuto una presentazione digitale volta a presentare il catalogo dell’autunno 2022, dove ci sono stati mostrati titoli in uscita tra la fine di quest’anno e l’inizio del 2023. Ovviamente, noi abbiamo partecipato all’evento e siamo pronti a presentarvi la nuova line-up NIS America.

Labyrinth of Galleria: The Moon Society

In arrivo il 17 febbraio 2023 su Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 e Nintendo Switch, Labyrinth of Galleria: The Moon Society è un dungeon RPG, successore spirituale di Labyrinth of Refrain.

Rispetto al predecessore, il gioco promette numerosi miglioramenti al gameplay di base, oltre a numerosi labirinti di cui scoprire i segreti, per un totale di 50 ore di gioco previste dagli sviluppatori.

Nel corso della nostra avventura, potremo costruire la nostra armata di streghe, creando un team adatto alla nostra strategia di gioco. Sappiamo ancora poco, ma gli appassionati di dungeon crawler hanno già un’uscita da tenere d’occhio per il prossimo anno.

The Legend of Heroes: Trails to Azure

Passiamo adesso ad una serie più affermata: il 17 marzo 2023 arriverà The Legend of Heroes: Trails to Azure su Nintendo Switch, PlayStation 4 e PC, nuovo episodio della celebre saga sviluppata da Nihon Falcom.

Questo capitolo rappresenterà la chiusura del Crossbell arc, ed introdurrà moltissime novità per il battle system della serie. Avremo anche occasione di rivedere volti noti provenienti dalla saga di Trails of Cold Steel.

Uno degli aspetti più interessanti per gli appassionati sarà sicuramente quello di poter importare i propri salvataggi da Trails from Zero (che potete recuperare su Amazon) per sbloccare un’esperienza narrativa differente, con tanto di dialoghi inediti o alternativi rispetto a chi giocherà Trails to Azure come primo titolo.

Non solo: i salvataggi di Trails to Azure sbloccheranno, a loro volta, contenuti inediti per il futuro Trails to Reverie. Insomma, un tassello che non deve mancare per nessun motivo nella collezione degli appassionati di questa serie leggendaria di nome e di fatto.

GrimGrimoire OnceMore

Nella primavera 2023 arriverà su Nintendo Switch, PlayStation 4 e PlayStation 5 GrimGrimoire OnceMore, remake di uno dei primissimi titoli sviluppati da Vanillaware.

Il gioco manterrà la formula RTS dell’originale, ma apporterà diverse migliorie, tra cui un nuovo skill-tree, una nuova UI ed altri accorgimenti relative alla QoL, come ad esempio la possibilità di velocizzare l’andamento del tempo.

Ovviamente, non mancherà un aggiornamento grafico: già dalla sezione di gameplay mostrata abbiamo potuto apprezzare la resa in alta definizione degli scenari disegnati a mano, che conservano tutta la personalità unica delle produzioni Vannilaware.

void* tRrLM2(); //Void Terrarium 2

Sempre per la primavera 2023 è previsto l’arrivo di void* tRrLM2(); //Void Terrarium 2, in arrivo su Nintendo Switch e PlayStation 4. Anche in questo episodio dovremo prenderci cura di Toriko, contando su numerose armi che potremo potenziare nel corso delle nostre escursioni nei dungeon.

Non solo, potremo anche visitare delle stanze misteriose raggiungibili attraverso dei portali, dove potremo trovare numerosissimi oggetti bonus che ci aiuteranno nel corso della nostra avventura.

Non mancherà inoltre la possibilità di personalizzare l’armadio di Toriko ed il suo look: nuovi vestiti, tagli di capelli ed accessori ci daranno la possibilità di regalarle un aspetto completamente inedito.

Se avete apprezzato il primo capitolo (lo trovate su Amazon), si tratta sicuramente di un’uscita da tenere d’occhio.

Process of Elimination

Ancora nella primavera 2023 avremo Process of Elimination, avventura investigativa in arrivo su Nintendo Switch e PlayStation 4.

In questa avventura narrativa dovremo unire le forze ad altri tredici detective, ciascuno dotato della sua personalità, delle sue abilità e dei suoi oggetti. I dialoghi prevedranno spesso delle scelte multiple, che potranno portare ad esiti differenti per le nostre azioni.

Saremo chiamati ad esplorare la misteriosa Island of Morgue, dove potremo trovare anche un labirinto, una struttura di ricerca e molto altro. Insomma, ci sarà molto da scoprire in quest’avventura grafica, che potrebbe rivelarsi interessante per tutti gli appassionati di storie mystery.

Monster Menu: The Scavenger’s Cookbook

Nella primavera 2023 arriverà anche Monster Menu: The Scavenger’s Cookbook, RPG strategico in arrivo su Nintendo Switch, PlayStation 4 e PlayStation 5.

Questa avventura avrà le abilità culinarie al centro di tutto: potremo infatti sconfiggere mostri nelle nostre esplorazioni per cucinarli al fuoco da campo per recuperare HP, aumentare le nostre statistiche e migliorare le nostre abilità.

Ovviamente, potremo anche personalizzare il nostro team di quattro avventurieri, scegliendo elementi fondamentali, come la loro classe, ma anche elementi secondari, come la voce e l’aspetto.

Kamiwaza: Way of the Thief

Questo 14 ottobre arriva su Nintendo Switch, PlayStation 4 e PC lo stealth Kamiwaza: Way of the Thief. Si tratta della remastered di un gioco piuttosto sconosciuto uscito originariamente su PlayStation 2, rimasto confinato fino ad ora al solo Giappone.

Sul titolo originale lavorarono gli sviluppatori dei primi due capitoli di Tenchu, ed il gioco può essere considerato uno spin-off non ufficiale della serie. In questa avventura, impersoneremo il ladro nobile Ebizo, che torna al suo mestiere d’origine dopo averlo abbandonato per trovare i soldi che gli servono per curare la figlia adottiva.

Vedremo se gli anni passati saranno stati clementi con questa avventura o se la rimasterizzazione non sarà servita a svecchiare il gioco.

Yomawari: Lost in the Dark

Il 28 ottobre arriverà su Nintendo Switch, PlayStation 4 e PC il survival horror Yomawari: Lost in the Dark. Torneranno le lugubri atmosfere della serie, con ambientazioni inquietanti ed una spaventosa colonna sonora, ricca di effetti sonori da brivido.

Per la prima volta nella serie, potremo personalizzare l’aspetto del protagonista, scegliendo taglio e colore dei capelli e accessori da indossare. Faranno il loro ritorno le meccaniche di gioco già conosciute dai veterani ma saranno anche introdotte delle novità, come la possibilità di chiudere gli occhi per evitare lo sguardo degli spiriti maligni che ci osservano.

Ys VIII: Lacrimosa of DANA e YS IX: Monstrum Nox

Il 18 ottobre arriverà su PlayStation 5 Ys VIII: Lacrimosa of DANA. Si tratta di una serie che non ha bisogno di presentazioni, ed anche questo capitolo si è già fatto apprezzare all’epoca della sua uscita originale.

Pertanto, vi rimandiamo alla nostra recensione per capire se questa uscita potrà fare al caso vostro. Questa edizione includerà i contenuti aggiuntivi usciti per le precedenti versioni, alcuni dei quali erano rimasti esclusivi per il Giappone.

A ruota arriverà su PlayStation 5 anche il successivo YS IX: Monstrum Nox. In questo caso, si tratterà di un porting senza feature aggiuntive, che permetterà agli appassionati di continuare a seguire la saga anche sulla next-gen Sony.

Raiden IV X MIKADO remix

Chiudiamo il catalogo autunnale con Raiden IV X MIKADO remix, shoot ‘em-up in arrivo su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC il 3 febbraio del prossimo anno. Anche in questo caso c’è davvero poco da dire per presentare il progetto: si tratta dell’ormai classico Raiden IV in edizione rivista, con nuovi livelli, nuove modalità e nuova colonna sonora.

L’intenzione degli sviluppatori è quella di aprire la serie a nuovi fan senza dimenticare la fedeltà alle origini; staremo a vedere se il gioco riuscirà a conquistare appassionati storici e novizi.