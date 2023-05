Zotac RTX 3060 Ti con oltre 150€ di sconto! -28%

È finalmente iniziata la tanto attesa Amazon Gaming Week, evento che fino al 28 maggio vi offrirà l'opportunità di ottenere una miriade di prodotti per gaming e videogiochi a prezzi assolutamente imperdibili! Per coloro che desiderano vivere al massimo i loro videogiochi preferiti, è il momento di concentrarsi sulle schede video.

Tra i tanti prodotti in promozione, vi segnaliamo il modello Zotac GeForce RTX 3060 Ti Twin Edge OC, che attualmente potete portarvi a casa a soli 429,99€, con uno sconto del 28% e un risparmio reale di 166,59€ rispetto all'usuale prezzo di listino di 596,58€.

La scheda video Zotac GeForce RTX 3060 Ti Twin Edge OC offre un'ottima potenza di calcolo, sfruttando l'architettura Ampere di NVIDIA, permettendovi di giocare a tutti i titoli più recenti con un buon livello di dettaglio. Grazie alla tecnologia Ray Tracing in tempo reale e al supporto per DLSS di NVIDIA, è in grado di offrire immagini incredibilmente realistiche, con dettagli accurati e riflessioni dinamiche.

La scheda video Zotac GeForce RTX 3060 Ti Twin Edge OC dispone di un sistema di raffreddamento avanzato con due ventole, per mantenere temperature ottimali anche durante le sessioni di gioco più intense. Il prodotto presenta, inoltre, una varietà di connessioni, tra cui HDMI e DisplayPort, per garantire la massima flessibilità nella configurazione del sistema.

