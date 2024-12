Zelda Wind Waker - Il Film è il sogno degli sceneggiatori di Sonic

Josh Miller e Pat Casey, i talentuosi sceneggiatori dietro la trilogia cinematografica di Sonic, hanno condiviso un desiderio che farà battere il cuore dei fan di The Legend of Zelda: un adattamento cinematografico di The Wind Waker.

Il classico (che trovate su Amazon) è un’avventura marittima in cui Link solca i mari per salvare il Regno di Hyrule dal "solito" Ganondorf.

Sebbene un film live-action su Zelda sia già in lavorazione, Miller e Casey hanno lanciato l'idea di uno spin-off basato sul capitolo più marittimo e stilizzato della saga.

Intervistati da IGN US riguardo al loro lavoro su Sonic - Il Film 3, i due sceneggiatori hanno espresso il loro amore per The Wind Waker (via The Gamer).

«Quando giocavamo a Wind Waker, pensavamo: sarebbe incredibile trasformarlo in un film,» ha detto Miller.

«Sarebbe strano iniziare una serie di film su Zelda con Wind Waker invece di un’ambientazione più classica di Hyrule, ma lo adoriamo: è così cinematografico.»

Il loro entusiasmo per questo capitolo è comprensibile. Con il suo stile artistico unico, una narrativa avventurosa e un’ambientazione atipica, The Wind Waker è considerato uno dei titoli più originali della serie.

Tuttavia, è improbabile che Nintendo scelga di partire con un adattamento così particolare, dato che il film live-action già in sviluppo probabilmente seguirà una trama più tradizionale.

Nonostante il loro interesse, Miller e Casey non sono stati coinvolti nel progetto ufficiale del film su Zelda. La sceneggiatura è infatti affidata a Derek Connolly, noto per la sua esperienza nella serie Jurassic World.

Miller e Casey non si stanno limitando a Sonic. Oltre a un quarto capitolo cinematografico dedicato al ricco blu confermato per il 2027, il duo è stato scelto per scrivere l’adattamento di It Takes Two, un altro progetto intrigante che, come il film di Zelda, rimane avvolto nel mistero.

Per ora, però, i fan di Link dovranno accontentarsi di aspettare il live-action annunciato. E chissà, magari un giorno salperemo davvero con Link, Tetra e la barca rossa parlante per un’avventura "marittima" sul grande schermo.