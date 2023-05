Zelda Tears of the Kingdom: la splendida Collector's Edition torna disponibile au Amazon!

Inizialmente conosciuto come il seguito di The Legend Of Zelda: Breath of the Wild, The Legend Of Zelda: Tears of the Kingdom è il nuovo capitolo della serie e indubbiamente è uno dei titoli più attesi di quest'anno. Disponibile da oggi in esclusiva per Nintendo Switch, il titolo ci porterà ad esplorare anche i cieli ad di sopra di Hyrule per fermare una nuova minaccia.

Su Amazon sono tornate acquistabili alcune copie della splendida Collector's Edition del gioco, ma vi consigliamo di sbrigarvi, in quanto il numero di pezzi è molto limitato!

Nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un 10, abbiamo affermato che "si dice che la perfezione non esista, ma The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è la cosa che più si avvicina a questa definizione. Perché la storia dei videogiochi non ha mai visto un mondo con tre livelli di esplorazione da vivere con una fluidità sconcertante, da esplorare con un gameplay che offre una vera libertà totale senza opprimere il giocatore con il proverbiale imbarazzo della scelta ma, al contrario, supportando come mai prima d’ora ogni sua intenzione".

All'interno della bellissima Collector’s Edition di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom saranno presenti:

Gioco completo

Box esclusivo dedicato

Set di quattro spillette

Custodia SteelBook

Poster di metallo ICONART

Artbook

