Zelda Tears of the Kingdom ha "dato vita" a una storia vera

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom è un titolo ormai entrato nell'Olimpo ma, prima del debutto, Nintendo ha rilasciato uno spot davvero emozionante.

Il sequel del capolavoro uscito su Switch (che trovate su Amazon) è infatti uno dei grandi titoli del 2023.

Dopo che la Grande N ha pubblicato un video che riassume completamente la storia del primo capitolo, alcune settimane fa è stato rilasciato un altro video promozionale davvero intenso.

Nintendo Australia ha infatti pubblicato una nuova pubblicità dedicata al gioco che si rivolge a un pubblico molto specifico: i giocatori di mezza età.

Lo spot mostra un uomo, il quale ci ricorda che i videogiochi possono dare un senso anche alle più banali attività quotidiane, come andare in autobus tornando a casa dopo una giornata di lavoro.

Come riportato da TheGamer, la storia dell'uomo che va e torna dal lavoro, apparentemente "depresso" dalla sua vita quotidiana ma che si illumina quando gioca con la sua Switch, è vera.

Nintendo si è infatti basata sull'esperienza vissuta da un giocatore con il precedente Breath of the Wild.

Il giocatore giapponese ha scritto una recensione su Amazon del primo Zelda anni fa, descrivendosi come un uomo d'affari vittima di spostamenti ripetitivi e una vita non propriamente appagante.

Le cose per lui cambiano dopo l'acquisto di una Switch con Zelda Breath of the Wild, visto che una montagna che nota quando andava al lavoro - che in precedenza lo irritava - è diventata qualcosa che guarda ora con ammirazione, chiedendosi quanto tempo ci vorrebbe per scalarla.

Questo momento, in particolare, viene effettivamente estratto dalla recensione e inserito nella pubblicità di Tears of the Kingdom. La versione dell'uomo della pubblicità si meraviglia infatti di Link che vola nei cieli di Hyrule, e poi guarda con occhi sognanti fuori dal finestrino.

Parlando del gioco nella sua interezza, ricordiamo che Tears of the Kingdom ha già dimostrato di essere uno dei più grandi successi della storia recente di Nintendo: l'ultima esclusiva Switch ha infatti venduto addirittura 10 milioni di copie in soli 3 giorni, che poco non è

Nella nostra recensione pubblicata solo una manciata di giorni fa sulle pagine di SpazioGames vi abbiamo del resto spiegato a chiare lettere perché si parla di un gioco quasi perfetto, praticamente sotto tutti i punti di vista.

Per concludere, se non siete ancora partiti alla volta di Hyrule in compagnia di Link e state per farlo, vediamo in cosa possono aiutarvi le nostre guide sempre aggiornate sul gioco.