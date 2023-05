Nintendo Switch 2, c'è già chi ci starebbe lavorando

Da qualche giorno si parla in maniera incessante di Nintendo Switch 2 e, con le ultime indiscrezioni, oggi non sarà da meno.

Mentre la console ibrida si è giusto presentata con una nuova OLED personalizzata a tema The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (che trovate su Amazon) nei prossimi mesi torneremo a parlare incessantemente di Switch 2.

D'altronde, da un po' si parla dell'arrivo di una nuova versione della console ma quella attuale sta vendendo così tanto che, per ovvi motivi, Nintendo se la sta prendendo comoda.

Sappiamo già che non uscirà nel 2023, nonostante la produzione stia "procedendo bene" stando alle notizie date da alcune fonti vicine all'azienda.

Parlando di produzione, ci sono voci di un'azienda partner di Nintendo che starebbe già creando delle parti per la console.

Si tratta di Sharp che, come riporta VGC, sta producendo delle parti di console per "una nuova console da gaming".

Il CEO di Sharp, Robert Wu, ha dichiarato di recente che la società di elettronica giapponese lancerà linee di produzione pilota di pannelli LCD per il nuovo dispositivo durante l'anno fiscale in corso, che terminerà a marzo 2024.

Sharp ha una lunga storia di collaborazioni con Nintendo, dai tempi del DS, per la fornitura di schermi LCD.

L'informazione arriva da alcuni analisti di Bloomberg, a cui Wu ha dichiarato:

«Non posso commentare alcun dettaglio riguardante clienti specifici. Ma per quanto riguarda una nuova console di gioco, siamo stati coinvolti nella sua fase di ricerca e sviluppo.»

Ovviamente dobbiamo aspettare l'eventuale conferma da Nintendo che, probabilmente, ci metterà un po' ad arrivare.

Il presidente dell'azienda ha infatti lasciato intendere che l'annuncio di nuovi hardware arriverà solo a ridosso del lancio degli stessi.

Intanto la fretta di lanciare una nuova console è sempre meno, perché dagli ultimi dati abbiamo scoperto che Nintendo Switch è anche la prima console ad aver venduto un miliardo di copie di videogiochi.