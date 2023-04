Zelda invade le strade di Napoli, letteralmente

L’ultima avventura dell’eroe Link potrà finalmente continuare con The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, in arrivo il 12 maggio in esclusiva su Nintendo Switch e Nintendo Switch OLED.

Il sequel dell'open world uscito su Switch diversi anni fa, che potete recuperare su Amazon a prezzo davvero notevole, è uno dei giochi più attesi dai fan.

In linea con questo principio e in concomitanza con COMICON Napoli - che avrà luogo dal 28 aprile al 1 maggio presso la Mostra d’Oltremare - per le strade di Napoli sarà possibile imbattersi in singolari edicole votive dedicate alla principessa Zelda.

Le edicole votive, piccoli altari realizzati dalla comunità o singoli privati come simbolo di devozione, descrivono tradizionalmente una vocazione per le “icone” come oggetto di culto e sono diffusissime in Italia fin dall’antichità.

Le edicole votive di Zelda

L’iniziativa è opera degli artisti Zeal Off e They Live, diventati celebri tra le mura partenopee grazie agli stencil della scritta “Napoli” destrutturata di Mc Connell, realizzati nell’inverno del 2021, 35 anni dopo gli originali, per ricordare il progetto proposto dalla Fondazione Napoli Novantanove di Mirella Barracco.

Posizionate nei quartieri Fuorigrotta, Rione Sanità e nel Centro Storico, le edicole votive dedicate alla Principessa Zelda rappresentano una tappa imperdibile per tutti gli appassionati che si troveranno a passeggiare immersi nell’arte urbana di Napoli o per coloro che parteciperanno a COMICON Napoli.

La nuova avventura di Link per salvare i cieli e la terra di Hyrule è in arrivo il 12 maggio esclusivamente su Nintendo Switch.

Nell'attesa di metterci sopra le mani, un nuovo spot televisivo live-action di Zelda TotK ha mostrato immagini del gioco mai viste prima.

Ma non solo: Tears of the Kingdom si è sì fatto vedere nuovamente di recente, ma forse Nintendo si è dimenticata di mostrare qualcosa del gioco.