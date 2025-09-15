Se siete fan di The Legend of Zelda o di Tomb Raider, c’è un nuovo titolo che dovreste assolutamente provare. Su Steam è infatti disponibile una demo gratuita di Lifted, un gioco di ruolo che mescola esplorazione, puzzle ambientali e un pizzico di ironia in un mondo dal fascino irresistibile.

Il titolo arriva proprio a ridosso del recente Nintendo Direct, dove i fan hanno potuto ammirare il trailer di Hyrule Warriors: Age of Imprisonment, con tanto di data di uscita. Anche se per quel titolo dovremo attendere ancora qualche mese, Lifted offre già ora un assaggio di un’esperienza che strizza l’occhio ai classici Nintendo.

La descrizione ufficiale del gioco recita: «Vesti i panni di Ari, uno scapestrato che si ritrova suo malgrado coinvolto nel bizzarro piano del suo professore: un furto di tiara che attraversa le epoche. Salta, arrampicati, risolvi enigmi e sconfiggi una rivale tomb-raider in un’avventura in perfetto stile blockbuster anni ’80!»

Le somiglianze con The Legend of Zelda sono evidenti, soprattutto nello stile grafico colorato e ispirato a Echoes of Wisdom, ma non mancano richiami alle atmosfere dei primi Tomb Raider su PlayStation, prima che la serie diventasse più cupa e realistica con la trilogia reboot. Il risultato è un mix che punta a catturare i giocatori nostalgici e chi cerca un’avventura leggera ma piena di sorprese.

Il comparto visivo è uno dei punti di forza di Lifted: i mondi sono ricchi di dettagli, splendidamente illuminati e si sposano perfettamente con lo stile cartoonesco. Il trailer di gameplay mostra una buona varietà di enigmi ambientali che spingeranno il giocatore a spostare, ruotare e manipolare oggetti per avanzare nella storia.

Purtroppo, per il momento Lifted non è disponibile su Nintendo Switch o Nintendo Switch 2, ma resta un’esclusiva per PC. La data di uscita completa è fissata genericamente per il 2026, ma la demo attuale rappresenta un ottimo antipasto per capire cosa aspettarsi dall’avventura completa.

Se amate i giochi di avventura con enigmi e collezionabili, e vi piace l’idea di uno Zelda che incontra Tomb Raider, questo è il momento perfetto per dare una chance a Lifted.