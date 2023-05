Zelda Breath of the Wild classificato come il miglior gioco di tutti i tempi (battendo The Last of Us)

Mancano ancora due giorni all'attesissimo The Legend of Zelda Tears of the Kingdom su Nintendo Switch, ma il suo predecessore, Breath of the Wild, ha appena ottenuto l'impressionante riconoscimento di essere classificato come il miglior gioco di tutti i tempi. Almeno secondo un gruppo di addetti ai lavori del settore.

Il sequel del capolavoro uscito su Switch (che trovate su Amazon) farà sicuramente faville, ma anche il primo capitolo non è da meno.

Del resto, solo poche ore fa la Grande N ha pubblicato un video che riassume completamente la storia del primo capitolo, un gioco che ha a suo modo fatto la storia.

Mercoledì scorso, GQ (via Kotaku) ha pubblicato una lista che tenta di classificare i 100 migliori videogiochi di tutti i tempi.

L'elenco dei migliori giochi è stato messo in piedi con l'aiuto di ben 300 esperti del settore, tra cui sviluppatori di videogiochi, giornalisti e influencer, ognuno dei quali ha presentato una top 10 dei propri giochi preferiti.

Dei 652 giochi inviati a GQ, Breath of the Wild non solo ha ricevuto il maggior numero di voti, ma si è anche piazzato al primo posto più di ogni altro rivale, superando un altro big come The Last of Us.

Per chi fosse curioso, ecco i 10 migliori giochi di tutti i tempi di GQ in ordine decrescente:

The Legend of Zelda Breath of the Wild The Last of Us Tetris Bloodborne The Witcher 3 Wild Hunt Mass Effect 2 Metal Gear Solid Portal 2 Dark Souls Half-Life 2

Restando in tema, non avete giocato a Breath of the Wild, ma state pensando di prendere Zelda Tears of the Kingdom? Non preoccupatevi, perché non è fondamentale che voi lo facciate.

Ma non solo: un fan di Zelda ha completato un playthrough lungo diciassette mesi relativo a ogni singolo capitolo della serie, incredibile ma vero.

Infine, Nintendo Australia ha pubblicato un nuovo spot di Zelda davvero commovente che si rivolge a un pubblico specifico, ossia i giocatori di mezza età.