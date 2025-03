Xbox vuole tanti altri film e serie TV: «Stiamo guadagnando fiducia»

Il mondo dell'intrattenimento ha capito che i videogiochi sono il nuovo trend da inseguire, per quanto riguarda gli adattamenti cinematografici, e Phil Spencer vuole che Xbox continui sulla strada degli adattamenti in film e serie TV.

Il boss di Xbox l'ha raccontato in una lunga intervista a Variety, dove ha spiegato gli obiettivi dell'azienda in questo senso.

Parlando dello sfortunato adattamento televisivo di Halo, cancellato prestissimo e arrivato di recente anche su Netflix per altro, Spencer spiega come questo progetto sia stato inevitabilmente un banco di prova per Microsoft e Xbox.

Laddove Fallout, invece, è stato un successo forse superiore anche alle aspettative di Microsoft e Bethesda, in grado di generare valore per tutto il brand e un'attesa spasmodica per la seconda stagione.

«Stiamo imparando e crescendo attraverso questo processo, e questo ci sta dando maggiore fiducia nel proseguire su questa strada», ha affermato Spencer nell'intervista: «Abbiamo imparato da Halo e da Fallout. Tutte queste esperienze si costruiscono l'una sull'altra.»

Spencer non ha nascosto che ci saranno probabilmente alcuni insuccessi lungo il percorso, ma il messaggio alla community di Xbox è chiaro: «Vedrete altri adattamenti, perché stiamo acquisendo fiducia e stiamo imparando attraverso queste esperienze.»

Tra i progetti più attesi figura il film di Minecraft, progetto che ha dovuto affrontare un lungo periodo di gestazione e, al momento, quello che ha fatto vedere non è che sia proprio esaltante.

Con Microsoft che sembra determinata a espandere la propria presenza multimediale, il futuro degli adattamenti videoludici non solo è sempre più una realtà ma, all'aumentare delle proprietà intellettuali, aumenterà anche la varietà di produzioni e storie che vedremo.

Tra poco tornerà The Last of Us di HBO con un seconda stagione che sembra promettente, e per cui manca finalmente pochissimo.

Mentre God of War di Prime Video è stato addirittura rinnovato per una seconda stagione senza neanche esistere, e c'è anche chi si candida per un film su BioShock.