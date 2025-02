C'è un nuovo trailer del film di Minecraft che, però, non migliora la situazione

Ci sono tante serie TV e film tratti dai videogiochi che hanno conquistato il pubblico e, parlando di quelli in arrivo, catturato l'attenzione dei fan con gioia: il film di Minecraft non è tra questi.

L'esordio mediatico della pellicola tratta dall'amatissimo videogioco non è stato dei migliori, per usare un eufemismo.

I primi trailer hanno generato fin da subito reazioni piuttosto negative dalla community e, a ben vedere, stavolta è difficile essere estremamente positivi.

Il trailer completo aveva rasserenato leggermente gli animi, sebbene il film di Minecraft difficilmente sarà un prodotto accolto con gioia in ogni caso.

E il nuovo trailer, condiviso poche ore fa (tramite IGN US), non migliora esattamente la situazione. Warner Bros. ha pubblicato il filmato, offrendo un primo sguardo alla versione live action dei Villager, e la reazione del pubblico è stata tutt’altro che entusiasta.

Nel trailer, che farà il suo debutto completo durante l’NBA All-Star Game 2025, i Villager appaiono con il loro classico design squadrato, ma con una resa visiva che ha lasciato interdetti molti spettatori.

Diversamente dal protagonista Steve, interpretato da Jack Black, i Villager non sono attori in costume, bensì realizzati in CGI, mantenendo la loro forma cubettosa ma con una texture più realistica, fatta di pelle rugosa anziché materiali pixelati.

Molti fan hanno rievocato "l'ugly Sonic", ovvero la prima versione del porcospino blu di SEGA nel cortometraggio che, dopo le ormai storiche modifiche, ha dato il via a una saga a dir poco fortunata e redditizia.

Effettivamente bisogna dire che lo stile adottato dalla produzione cinematografica di Minecraft non si addiche granché all'immaginario del gioco originale. Magari, una volta in sala, riusciremo a cambiare idea e a goderci un'altra trasposizione cinematografica di livello, ma i presupposti non sono dei migliori.

Parlando di film, e prime occhiate, di recente Mortal Kombat 2 ha mostrato il suo Johnny Cage: funziona, e non poco.