Xbox, tra i giochi gratis del weekend c'è un grande JRPG

Da questo momento potete già iniziare a divertirvi con i nuovi giochi gratuiti del fine settimana di Xbox, già disponibili con qualche ora di anticipo rispetto a quanto accade solitamente.

Quasi ogni weekend è infatti disponibile una speciale offerta per tutti gli utenti iscritti ai servizi in abbonamento Xbox Game Pass Core o Game Pass Ultimate (lo trovate ), che consente di scaricare alcuni giochi gratis selezionati e provarli senza alcun costo aggiuntivo per tutto il fine settimana.

Come segnalato dall'utente Idle Sloth su X, pur non essendo ancora arrivato il consueto annuncio ufficiale sul blog Xbox Wire, sono già disponibili da questo momento per il download i nuovi giochi gratis dell'iniziativa Xbox Free Play Days, che potete già avviare sulle vostre console.

Si tratta di Tales of Arise, For The King e Trine 5: A Clockwork Conspiracy: una selezione indubbiamente molto interessante per passare il weekend in compagnia della console di casa Microsoft.

Tales of Arise è l'ultimo capitolo dell'amata serie JRPG di Bandai Namco e, con molta probabilità, è il titolo più interessante di questa selezione; For The King ci proporrà invece un gioco strategico a turni e con elementi roguelike, in stile gioco da tavolo; infine, Trine 5 ci proporrà ancora una volta un'avventura ricca di puzzle e azione, affrontabile anche in compagnia di altri 2 amici.

Come vi anticipavamo, potete già avviare il download e l'installazione direttamente dal vostro browser, dirigendovi alle seguenti pagine ufficiali:

Se non dovesse comparirvi il pulsante di installazione, assicuratevi di aver effettuato il login al vostro account iscritto a Xbox Game Pass Core o Ultimate e aggiornate la pagina: potrebbero volerci alcuni tentativi prima che la pagina dello store tenga conto del vostro login, dandovi la possibilità di installare fin da subito i nuovi giochi gratis.

Ricordiamo però ancora una volta che questi titoli saranno disponibili solo per il fine settimana: se siete interessati a titoli effettivamente inclusi nel servizio in abbonamento, vi segnaliamo che da poche ore sono disponibili un'esclusiva di una grande saga fantasy e anche l'interessante Gotham Knights.

Ovviamente, non dimenticatevi che dal 10 ottobre sarà disponibile anche il nuovo capitolo di Forza Motorsport: trovate tutti i dettagli nella nostra recensione dedicata.