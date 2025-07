Non c'è nessuna situazione complessa nella divisione Xbox,i profitti della divisione aumentano,di anno in anno.

I licenziamenti riguardano molti settori Microsoft,"rami secchi",che purtroppo andavano recisi,il che è tipico di aziende di questo tipo,i cui obbiettivi,e progetti cambiano di continuo quindi,niente di grave come invece si vuole fare credere.

Il GamePass è un ottimo servizio,che è un valore aggiunto non da poco per le console Xbox,il resto,sono chiacchiere da fanboy.

Mostra altro Mostra meno