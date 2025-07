Il Tokyo Game Show 2025 si preannuncia come uno degli eventi videoludici più attesi dell’anno: Sony Interactive Entertainment, Sega, Square Enix, Capcom e Kojima Productions sono stati confermati come espositori ufficiali.

La fiera si terrà dal 25 al 28 settembre al Makuhari Messe di Chiba, in Giappone, e promette grandi annunci e novità esclusive.

Sony sarà presente in due aree: Family Game Area, dove probabilmente continuerà la promozione di Astro Bot (che trovate su Amazon), che proprio in questi giorni riceve nuovi contenuti DLC, e la Indie Game Area, in cui potrebbe sostenere studi indipendenti tramite booth condivisi, come già fatto in passato.

Sega, Square Enix e Capcom avranno un ruolo importante anche nell’area merchandise, spesso ricca di articoli esclusivi disponibili solo durante l’evento.

Anche Kojima Productions è attesa con il consueto alone di mistero: chissà se sarà l’occasione per rivedere OD o un nuovo teaser da parte di Hideo Kojima.

La Computer Entertainment Supplier’s Association (CESA) ha inoltre svelato l’artwork ufficiale della fiera, firmato dall’illustratore Zashiki Warashi, che ha dichiarato:

«Ho disegnato l’illustrazione con un sentimento di gratitudine verso tutti coloro che lavorano nella produzione dei videogiochi. Ci ho messo il cuore, nonostante la pressione di un evento così prestigioso.»

Con gli occhi puntati sul Giappone, il TGS 2025 si prospetta una vetrina imperdibile per i titoli nipponici e non solo. Settembre si avvicina, e con esso, nuove sorprese dal mondo videoludico. Ovviamente, seguiremo da vicino ogni novità in arrivo.

