Xbox Store, sconti per il Black Friday fino al 90%: ecco i migliori

Su Xbox Store è ufficialmente iniziato il Black Friday con nuove offerte imperdibili: il negozio digitale per le console di casa Microsoft ha appena aggiunto tantissimi giochi con sconti generosi.

Le nuove offerte includono sia hit recenti che diverse produzioni interessanti degli scorsi anni, con riduzioni di prezzo che possono arrivare fino al 90%: un motivo in più per non lasciarsele scappare.

Le nuove offerte includono anche giochi attualmente inclusi su Xbox Game Pass (lo trovate scontato su Amazon), qualora vogliate approfittarne per aggiungerli permanentemente alla vostra raccolta senza abbonamenti.

Di seguito troverete una nostra selezione con le migliori offerte di Xbox Store, ma i giochi in sconto sono veramente troppi per poterveli elencare tutti.

Black Friday su Xbox Store: migliori giochi in offerta

A Plague Tale Bundle a 27,99€ - Sconto del 65%

a 27,99€ - Sconto del 65% Age of Mythology: Retold a 23,99€ - Sconto del 20%

a 23,99€ - Sconto del 20% Alan Wake Remastered a 7,49€ - Sconto del 75%

a 7,49€ - Sconto del 75% Alan Wake 2 Deluxe Edition a 39,99€ - Sconto del 50%

a 39,99€ - Sconto del 50% Assassin's Creed Mirage + Valhalla a 36,29€ - Sconto del 67%

a 36,29€ - Sconto del 67% Asura's Wrath a 3,99€ - Sconto dell'80%

a 3,99€ - Sconto dell'80% Batman: Arkham Knight a 5,24€ - Sconto dell'85%

a 5,24€ - Sconto dell'85% BioShock: The Collection a 9,99€ - Sconto dell'80%

a 9,99€ - Sconto dell'80% Blue Dragon a 6,59€ - Sconto del 67%

a 6,59€ - Sconto del 67% Borderlands 3 a 6,99€ - Sconto del 90%

a 6,99€ - Sconto del 90% Control: Ultimate Edition a 7,99€ - Sconto dell'80%

a 7,99€ - Sconto dell'80% Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion a 29,99€ - Sconto del 50%

a 29,99€ - Sconto del 50% Cyberpunk 2077: Ultimate Edition a 47,99€ - Sconto del 40%

a 47,99€ - Sconto del 40% Dark Souls III a 34,99€ - Sconto del 50%

a 34,99€ - Sconto del 50% Dead Space a 19,99€ - Sconto del 75%

a 19,99€ - Sconto del 75% Devil May Cry 5 Special Edition a 15,99€ - Sconto del 60%

a 15,99€ - Sconto del 60% Diablo IV: Vessel of Hatred a 29,99€ - Sconto del 25%

a 29,99€ - Sconto del 25% EA Sports FC 25 a 39,99€ - Sconto del 50%

a 39,99€ - Sconto del 50% EA Sports Madden NFL 25 Deluxe a 54,99€ - Sconto del 50%

a 54,99€ - Sconto del 50% Forza Horizon 5 a 34,99€ - Sconto del 50%

a 34,99€ - Sconto del 50% Halo: The Master Chief Collection a 9,99€ - Sconto del 75%

a 9,99€ - Sconto del 75% Hogwarts Legacy XSX|S a 22,49€ - Sconto del 70%

a 22,49€ - Sconto del 70% Jujutsu Kaisen Cursed Clash a 29,99€ - Sconto del 50%

a 29,99€ - Sconto del 50% NBA 2K25 a 35,99€ - Sconto del 55%

a 35,99€ - Sconto del 55% Resident Evil 4 a 19,99€ - Sconto del 50%

a 19,99€ - Sconto del 50% Senua's Saga: Hellblade II a 32,49€ - Sconto del 35%

a 32,49€ - Sconto del 35% Star Wars Outlaws a 59,99€ - Sconto del 25%

a 59,99€ - Sconto del 25% Tekken 8 a 39,99€ - Sconto del 50%

a 39,99€ - Sconto del 50% Warhammer 40K: Space Marine 2 Ultra Edition a 87,99€ - Sconto del 20%

a 87,99€ - Sconto del 20% WWE 2K24 Cross-Gen a 24,74€ - Sconto del 67%

Vi raccomandiamo caldamente di consultare la lista completa al seguente indirizzo: tutte le offerte per il Black Friday di Xbox Store termineranno il 2 dicembre.

Cogliamo l'occasione per segnalarvi anche che sono disponibili ulteriori offerte settimanali, seppur di minore impatto: abbiamo selezionato per voi le migliori nella nostra notizia dedicata.