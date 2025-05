Xbox Store, sconti fino all'85% di inizio maggio: ecco i migliori

Anche questa settimana sono disponibili le nuove offerte settimanali di Xbox Store, pensate per l'occasione per farvi risparmiare su alcune delle saghe più amate su console.

Le nuove promozioni settimanali si concentrano infatti prevalentemente sui videogiochi pubblicati da Activision Blizzard, offrendovi dunque grandi occasioni per risparmiare sugli ultimi capitoli di saghe come Call of Duty e Diablo.

Ma non solo: su Xbox Store troverete anche promozioni speciali dedicate appositamente alle saghe di Dark Souls e Mafia, che possono arrivare anche fino all'85%.

Sebbene alcuni di questi titoli siano già presenti sul catalogo di Xbox Game Pass Ultimate (lo trovate su Amazon), non sarà necessario essere iscritti per accedere a queste offerte: si tratta dunque di un'occasione che vale la pena di tenere in considerazione, per tenere permanentemente sul vostro account i vostri videogiochi preferiti.

Come sempre abbiamo provato a selezionare per voi le migliori offerte disponibili, cercando di variare il più possibile le nostre scelte:

Xbox Store: migliori giochi in offerta

Call of Duty: Black Ops 6 Cross-gen a 51,99€ - Sconto del 35%

a 51,99€ - Sconto del 35% Crash Bandicoot 4: It's About Time a 23,09€ - Sconto del 67%

a 23,09€ - Sconto del 67% Dark Souls Remastered a 19,99€ - Sconto del 50%

a 19,99€ - Sconto del 50% Dark Souls III: Deluxe Edition a 47,24€ - Sconto del 50%

a 47,24€ - Sconto del 50% Diablo IV: Pacchetto Espansione a 43,99€ - Sconto del 45%

a 43,99€ - Sconto del 45% Mafia: Definitive Edition a 5,99€ - Sconto dell'85%

a 5,99€ - Sconto dell'85% Mafia II: Definitive Edition a 5,99€ - Sconto dell'80%

a 5,99€ - Sconto dell'80% Prototype Biohazard Bundle a 14,99€ - Sconto del 70%

a 14,99€ - Sconto del 70% Spyro Reignited Trilogy a 13,99€ - Sconto del 65%

a 13,99€ - Sconto del 65% Tony Hawk's Pro Skater 1+2 Cross-gen a 21,99€ - Sconto del 60%

Vale la pena di ricordare che le svendite sono state riservate a tutte le saghe che trovate in questo elenco: questo significa che potete trovare anche capitoli che non abbiamo selezionato.

C'è da dire che le nuove offerte settimanali sono "poche ma buone", come si è soliti dire in questi casi, ma come sempre potete trovare tutte le offerte attualmente disponibili al seguente indirizzo ufficiale.