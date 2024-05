Xbox Store, sconti fino al 95% di fine maggio: ecco i migliori

Anche questo martedì, l'ultimo del mese, arriva puntualissimo l'appuntamento con le nuove offerte settimanali di Xbox Store, tra grandi ritorni e perle a piccoli prezzi da non lasciarsi scappare.

Il negozio digitale per le console Xbox ha infatti deciso di offrire ancora una volta sconti fino al 95% su tantissimi giochi: la lista completa di sconti include infatti oltre 900 titoli.

Segnaliamo come di consueto che alcuni di questi potrebbero far parte delle Promozioni Gold, riservate solo agli utenti iscritti a Game Pass (lo trovate su Amazon), ma la maggior parte degli sconti restano disponibili per tutti gli utenti.

Per aiutarvi nella vostra scelta, abbiamo deciso ancora una volta di selezionare per voi quelli che riteniamo essere i migliori sconti di fine mese su Xbox Store.

Xbox Store: migliori giochi in offerta

Assassin's Creed Mythology Pack (Origins + Odyssey + Valhalla) a 32,29€ - Sconto dell'85%

a 32,29€ - Sconto dell'85% Assassin's Creed: The Ezio Collection a 12,49€ - Sconto del 75%

a 12,49€ - Sconto del 75% Batman: Arkham Collection a 8,99€ - Sconto dell'85%

a 8,99€ - Sconto dell'85% Borderlands 3: Next Level Edition a 11,24€ - Sconto dell'85%

a 11,24€ - Sconto dell'85% Cyberpunk 2077 a 29,99€ - Sconto del 50%

a 29,99€ - Sconto del 50% Darksiders III: Blades & Whip Edition a 15,99€ - Sconto dell'80%

a 15,99€ - Sconto dell'80% Dead Space Digital Deluxe a 31,49€ - Sconto del 65%

a 31,49€ - Sconto del 65% Devil May Cry 5 Special Edition a 15,99€ - Sconto del 60%

a 15,99€ - Sconto del 60% Divinity Original Sin: The Source Saga a 29,99€ - Sconto del 50%

a 29,99€ - Sconto del 50% Dragon Age Inquisition: Edizione GOTY a 5,99€ - Sconto dell'85%

a 5,99€ - Sconto dell'85% Dragon Ball Xenoverse Super Bundle a 13,49€ - Sconto dell'85%

a 13,49€ - Sconto dell'85% EA Sports FC 24 XONE + XSX a 15,99€ - Sconto dell'80%

a 15,99€ - Sconto dell'80% Grand Theft Auto V XONE + XSX a 19,79€ - Sconto del 67%

a 19,79€ - Sconto del 67% Hogwarts Legacy XSX|S a 37,49€ - Sconto del 50%

a 37,49€ - Sconto del 50% It Takes Two a 13,99€ - Sconto del 65%

a 13,99€ - Sconto del 65% La Terra di Mezzo: Bundle dell'Ombra a 10,49€ - Sconto dell'85%

a 10,49€ - Sconto dell'85% Mass Effect Legendary Edition a 10,49€ - Sconto dell'85%

a 10,49€ - Sconto dell'85% Mortal Kombat 1 a 29,99€ - Sconto del 60%

a 29,99€ - Sconto del 60% One Piece World Seeker a 9,99€ - Sconto del 90%

a 9,99€ - Sconto del 90% Persona 5 Royal a 29,99€ - Sconto del 50%

a 29,99€ - Sconto del 50% Prince of Persia: The Lost Crown a 35,99€ - Sconto del 40%

a 35,99€ - Sconto del 40% Resident Evil 7 Gold & Village Gold a 31,99€ - Sconto del 60%

a 31,99€ - Sconto del 60% Silent Hill HD Collection a 9,89€ - Sconto del 67%

a 9,89€ - Sconto del 67% Star Wars Jedi: Survivor a 11,99€ - Sconto del 55%

a 11,99€ - Sconto del 55% The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition a 14,99€ - Sconto del 70%

a 14,99€ - Sconto del 70% Vegas Party a 0,99€ - Sconto del 95%

Come vi avevamo già anticipato, la lista completa di giochi in offerta è incredibilmente longeva, dunque vi consigliamo di consultarla voi stessi al seguente indirizzo per non lasciarvi sfuggire nemmeno uno sconto.

E se siete appassionati di Call of Duty, cogliamo l'occasione per segnalarvi gli sconti su tutti i capitoli della saga, svelati per celebrare l'annuncio dell'ultimo episodio Black Ops 6.