Xbox Store, sconti fino al 95% di fine febbraio: ecco i migliori

Anche questo martedì torna l'appuntamento con le migliori nuove offerte settimanali disponibili su Xbox Store, come sempre un'eccellente occasione per risparmiare su alcuni dei videogiochi più apprezzati su console.

Nelle ultime offerte di febbraio 2024 segnaliamo in particolar modo riduzioni di prezzo fino al 95%, anche su alcune grandi produzioni pubblicate da Electronic Arts: segnaliamo ad esempio generosissime riduzioni di prezzo sulle Deluxe Edition di Need for Speed Heat e Star Wars Jedi Fallen Order, oltre a sconti imperdibili su giochi come EA Sports FC 24, Dead Space e Mass Effect Legendary Edition.

Come sempre vi ricordiamo che alcune offerte potrebbero far parte delle Promozioni Gold, riservate esclusivamente agli utenti iscritti a Xbox Game Pass (lo trovate su Amazon), ma la maggior parte degli sconti proposti sono disponibili senza alcun tipo di abbonamento obbligatorio.

Senza ulteriori indugi, vi proponiamo dunque una nostra personale selezione delle migliori offerte attualmente disponibili su Xbox Store:

A Plague Tale: Innocence a 11,99€ - Sconto del 70%

a 11,99€ - Sconto del 70% Assassin's Creed Mythology Pack (Origins + Odyssey + Valhalla) a 37,99€ - Sconto dell'80%

a 37,99€ - Sconto dell'80% Batman: Arkham Collection a 8,99€ - Sconto dell'85%

a 8,99€ - Sconto dell'85% Call of Duty: Modern Warfare III Edizione Cassaforte a 87,99€ - Sconto del 20%

a 87,99€ - Sconto del 20% Dead Island Definitive Collection a 2,99€ - Sconto del 90%

a 2,99€ - Sconto del 90% Dead Space Edizione Digitale Deluxe a 44,99€ - Sconto del 50%

a 44,99€ - Sconto del 50% Dragon Age: Inquisition Edizione GOTY a 7,49€ - Sconto del 75%

a 7,49€ - Sconto del 75% Dragon Ball Z: Kakarot Deluxe a 22,49€ - Sconto del 75%

a 22,49€ - Sconto del 75% Dying Light 2: Stay Human Reloaded Edition a 34,99€ - Sconto del 50%

a 34,99€ - Sconto del 50% EA Sports FC 24 (XONE + XSX|S) a 27,99€ - Sconto del 65%

a 27,99€ - Sconto del 65% Far Cry Anthology Bundle (3-6) a 44,99€ - Sconto del 75%

a 44,99€ - Sconto del 75% Hogwarts Legacy: Digital Deluxe a 50,99€ - Sconto del 40%

a 50,99€ - Sconto del 40% La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra Definitive a 7,49€ - Sconto dell'85%

a 7,49€ - Sconto dell'85% Mass Effect Legendary Edition a 13,99€ - Sconto dell'80%

a 13,99€ - Sconto dell'80% Metro Saga Bundle a 8,99€ - Sconto dell'85%

a 8,99€ - Sconto dell'85% NBA 2K24 Baller Edition a 22,49€ - Sconto del 75%

a 22,49€ - Sconto del 75% Need for Speed Heat Deluxe Edition a 3,99€ - Sconto del 95%

a 3,99€ - Sconto del 95% NieR Automata Become As Gods Edition a 15,99€ - Sconto del 60%

a 15,99€ - Sconto del 60% One Piece World Seeker Deluxe Edition a 9,99€ - Sconto del 90%

a 9,99€ - Sconto del 90% Persona 5 Royal a 29,99€ - Sconto del 50%

a 29,99€ - Sconto del 50% Saints Row a 8,99€ - Sconto del 70%

a 8,99€ - Sconto del 70% Sekiro: Shadows Die Twice GOTY a 34,99€ - Sconto del 50%

a 34,99€ - Sconto del 50% Star Wars Jedi: Fallen Order Deluxe Edition a 5,99€ - Sconto del 90%

a 5,99€ - Sconto del 90% Star Wars Jedi: Survivor a 39,99€ - Sconto del 50%

a 39,99€ - Sconto del 50% Star Wars: Squadrons a 1,99€ - Sconto del 95%

Ovviamente questa è solo una selezione parziale, ma ci sono oltre 560 prodotti in offerta su Xbox Store: vi consigliamo di consultare tutti gli sconti disponibili dirigendovi al seguente indirizzo.