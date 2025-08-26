Su Xbox Store sono disponibili da questo momento le nuove imperdibili promozioni su alcuni dei migliori videogiochi digitali, con nuove offerte pensate per chiudere in bellezza il mese di agosto 2025.
Il negozio digitale per i videogiochi sulle console di casa Microsoft vi propongono non solo alcune offerte dedicate a Harry Potter con le offerte "Back to Hogwarts" — gioco di parole sulle promozioni "Back to School" — ma anche e soprattutto con gli sconti "Continua a giocare", dedicati ad alcuni dei migliori titoli disponibili e che in alcuni casi arrivano fino al 95%.
Non mancheranno anche giochi inclusi su Xbox Game Pass Ultimate (lo trovate su Amazon), pur ricordandovi che non è ovviamente necessario l'abbonamento per aderire alle promozioni.
Anche oggi abbiamo voluto provare a selezionare per voi i migliori giochi che potete trovare in offerta su Xbox Store: li trovate qui di seguito.
Xbox Store: migliori giochi in offerta
- Alan Wake 2 Deluxe Edition a 31,99€ - Sconto del 60%
- Assassin's Creed Valhalla: Complete Edition a 27,99€ - Sconto dell'80%
- Batman: Return to Arkham a 4,99€ - Sconto del 90%
- Battlefield 2042 a 3,99€ - Sconto del 95%
- Bleach Rebirth of Souls a 48,99€ - Sconto del 30%
- Brutal Legend a 3,74€ - Sconto del 75%
- Cult of the Lamb a 12,49€ - Sconto del 50%
- Dead Space a 15,99€ - Sconto dell'80%
- Diablo IV a 26,99€ - Sconto del 55%
- Dragon Ball Z: Kakarot a 14,99€ - Sconto del 25%
- F1 25 a 63,99€ - Sconto del 20%
- Hogwarts Legacy XSX|S a 14,99€ - Sconto dell'80%
- Kingdom Come Deliverance II: Gold Edition a 62,99€ - Sconto del 30%
- LEGO Harry Potter Collection a 4,99€ - Sconto del 75%
- Mass Effect Legendary Edition a 6,99€ - Sconto del 90%
- Persona 3 Reload Digital Premium Edition a 4499€ - Sconto del 55%
- Psychonauts 2 a 14,99€ - Sconto del 75%
- Shin Megami Tensei V: Vengeance a 26,99€ - Sconto del 55%
- Tekken 8: Advanced Edition a 34,99€ - Sconto del 50%
- Tony Hawk's Pro Skater 3+4 Cross-gen a 37,49€ - Sconto del 25%
Potete consultare nel dettaglio tutte le attualmente disponibili su Xbox Store direttamente al seguente indirizzo, oppure dirigendovi sulle rispettive pagine ufficiali dalle vostre console.
Queste promozioni resteranno disponibili solo fino all'1 settembre 2025, dunque vi consiglio di affrettarvi e controllare accuratamente tutti gli sconti che più vi interessano.