Xbox Store, sconti fino al 95% con i saldi Plaion: ecco i migliori

Anche oggi si rinnova l'immancabile appuntamento con le offerte settimanali di Xbox Store, questa volta dedicate a uno degli editori videoludici più popolari sul mercato.

Grazie alle nuove offerte settimanali del negozio digitale, potrete infatti approfittare di sconti fino al 95% sui migliori videogiochi distribuiti da Plaion: una raccolta che include saghe come Metro, Dead Island, Kingdom Come Deliverance e System Shock, solo per citarne alcuni.

Non avrete bisogno di alcun tipo di abbonamento per approfittare di queste offerte, anche se vi segnaliamo che sullo store potreste trovare altri sconti riservati esclusivamente agli utenti Game Pass Ultimate (lo trovate su Amazon, se interessati).

Come sempre abbiamo dunque pensato di venirvi incontro selezionando per voi i migliori giochi disponibili in offerta su Xbox Store da questa settimana:

Xbox Store: migliori offerte nei Saldi Plaion

9 Monkeys of Shaolin + Ash of Gods + Redeemer a 1,99€ - Sconto del 95%

a 1,99€ - Sconto del 95% Dead Island Definitive Collection a 4,49€ - Sconto dell'85%

a 4,49€ - Sconto dell'85% Dead Island 2 Ultimate Edition a 27,99€ - Sconto del 60%

a 27,99€ - Sconto del 60% Deadlight: Director's Cut a 1,49€ - Sconto del 90%

a 1,49€ - Sconto del 90% Gungrave GORE a 5,99€ - Sconto dell'80%

a 5,99€ - Sconto dell'80% Kingdom Come Deliverance: Royal Edition a 9,99€ - Sconto del 75%

a 9,99€ - Sconto del 75% Metro Saga Bundle a 8,99€ - Sconto dell'85%

a 8,99€ - Sconto dell'85% Nobody Wants to Die a 12,49€ - Sconto del 50%

a 12,49€ - Sconto del 50% Payday 3: Year 1 Edition a 17,99€ - Sconto del 70%

a 17,99€ - Sconto del 70% Road 96: Mile 0 Full Journey Bundle a 6,74€ - Sconto del 75%

a 6,74€ - Sconto del 75% Saints Row IV Re-Elected & Gat out of hell a 7,49€ - Sconto del 75%

a 7,49€ - Sconto del 75% System Shock a 15,99€ - Sconto del 60%

a 15,99€ - Sconto del 60% The King of Fighters XV Ultimate Edition a 14,99€ - Sconto del 75%

a 14,99€ - Sconto del 75% This War of Mine: The Little Ones a 1,99€ - Sconto del 90%

a 1,99€ - Sconto del 90% Undisputed: Deluxe WBC Edition a 53,59€ - Sconto del 33%

Segnaliamo che tutte le offerte sui videogiochi Plaion resteranno disponibili fino al 3 marzo: vi invitiamo a consultare la lista completa al seguente indirizzo, dato che la nostra è solo una selezione parziale.