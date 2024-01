Xbox Store, sconti fino al 90% di metà gennaio: ecco i migliori

Abbiamo superato ufficialmente la metà del primo mese del 2024: un evento che i fan su Xbox potrebbero decidere di festeggiare con i consueti nuovi sconti settimanali dello store dedicato, arrivati puntuali come ogni martedì.

Nelle scorse settimane abbiamo avuto l'opportunità di scoprire le offerte "Ultima Opportunità", dedicate principalmente ai giochi più importanti dello scorso anno: ora è invece arrivato il momento di tornare a scoprire i consueti sconti a tempo, con riduzioni di prezzo fino al 90% sui diversi prodotti selezionati.

Non sarà necessaria l'iscrizione ad abbonamenti come Xbox Game Pass Ultimate (che trovate su Amazon), salvo in alcuni rarissimi casi di promozioni dedicate, dato che la maggior parte degli sconti sono accessibili a tutti gli utenti: tra i tanti giochi in offerta segnaliamo EA Sports FC 24 e Assassin's Creed Valhalla, reso recentemente disponibile anche sul servizio in abbonamento.

Ma ovviamente questi sono solo alcuni piccoli esempi: per aiutarvi nella vostra scelta, di seguito troverete i migliori giochi in sconto su Xbox Store selezionati dalla nostra redazione.

A Plague Tale Bundle a 43,99€ - Sconto del 45%

a 43,99€ - Sconto del 45% Assassin's Creed Chronicles Trilogy a 7,49€ - Sconto del 70%

a 7,49€ - Sconto del 70% Assassin's Creed Valhalla a 17,49€ - Sconto del 75%

a 17,49€ - Sconto del 75% Atomic Heart: Premium Edition a 65,99€ - Sconto del 40%

a 65,99€ - Sconto del 40% BioShock: The Collection a 9,99€ - Sconto dell'80%

a 9,99€ - Sconto dell'80% Borderlands 3 a 10,49€ - Sconto dell'85%

a 10,49€ - Sconto dell'85% Cult of the Lamb a 14,99€ - Sconto del 40%

a 14,99€ - Sconto del 40% Death's Door a 6,99€ - Sconto del 65%

a 6,99€ - Sconto del 65% EA Sports FC 24 a 31,99€ - Sconto del 60%

a 31,99€ - Sconto del 60% Inside & Limbo Bundle a 6,74€ - Sconto del 75%

a 6,74€ - Sconto del 75% Marvel's Midnight Suns Enhanced a 22,49€ - Sconto del 70%

a 22,49€ - Sconto del 70% NBA 2K24 a 39,99€ - Sconto del 50%

a 39,99€ - Sconto del 50% Rogue Legacy a 1,49€ - Sconto del 90%

a 1,49€ - Sconto del 90% Spiritfarer: Farewell Edition a 6,24€ - Sconto del 75%

a 6,24€ - Sconto del 75% XCOM 2 Collection a 8,99€ - Sconto del 90%

Ovviamente vi consigliamo come sempre di controllare voi stessi l'elenco completo di offerte per non lasciarvi sfuggire neanche un'occasione, disponibile al seguente indirizzo.

Restando in tema di novità dal mondo Xbox, vi ricordiamo di non lasciarvi sfuggire l'appuntamento con il prossimo evento Developer_Direct, previsto per il prossimo giovedì 18 gennaio.